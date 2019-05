"Ballando con le stelle" tra eliminati e finalisti: ecco i favoriti

Seconda semifinale ad alta tensione per “Ballando con le Stelle”: Suor Cristina e Enrico Lo Verso sono gli ultimi eliminati, mentre alla finalissima di venerdì 31 maggio approdano sei coppie, tra cui a sorpresa Nunzia De Girolamo. I favoriti ad alzare la Coppa 2019 sono Dani Osvaldo in coppia con Veera Kinnunen ed Ettore Bassi con Alessandra Tripoli. Outsider Lasse Matberg e Milena Vukotic amatissimi dal pubblico.

Nella puntata di sabato 25 maggio, la giuria è stata particolarmente severa, il capitano Guillermo Mariotto si è espresso in modo chiaro: “Va bene il percorso, ma in finale devono arrivare i migliori, basta con gli altri”. Si parte con lo spareggio tra Suor Cristina e Enrico Lo Verso e al televoto non c’è stata partita: va avanti l’attore. Se Ettore Bassi commuove aprendo le porte della sua famiglia e rivelando che la figlia Amelia è affetta dalla sindrome di Down, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro rimangono impigliati nell’ennesima polemica con Mariotto (“Il tuo corpo è pesante Nunzia”) e Lucarelli (“Uno è il polemico e l’altra la populista”, “la gente è stanca di voi, non di noi” replica l’ex parlamentare) e alla fine i voti per un tango tecnicamente ben eseguito, secondo Carolyn Smith, sono bassi (31).

Angelo Russo è una piacevole rivelazione di quest’edizione però il suo paso doble con Anastasia Kuzmina non supera l’asticella che questa volta i giudici hanno posto più in alto. Chi invece ha fatto un gigantesco passo in avanti è Lasse Matberg: il monumentale norvegese in coppia con Sara Di Vaira è diventato così leggiadro da far dimenticare i suoi 118 kg di peso e Mariotto punzecchia a distanza Nunzia: “Vedi? E’ pesante ma nei modi, nel ballo e nello stile è leggero”. I giudici storcono il naso perfino con l’ousider Milena Vukotic determinata a voler vincere Ballando a dispetto dei suoi 84 anni. Che non sia serata per i ballerini si vede anche dai commenti non lusinghieri verso il pupillo Dani Osvaldo. La samba con Veera Kinnunen è definita “moscissima, brutta coreografia, brutta la musica” da Guillermo Mariotto che ha abbandonato l’estasi del paradiso per tornare “infernale”. Si aspettavano di più e i voti si fermano a 38. Poco entusiasmo pure per l’esibizione di Enrico Lo Verso.

Come consuetudine di “Ballando”, la serata prevede una sorpresa per i ballerini non professionisti: un ballo con una persona cara premiato con diversi punti. Il più scatenato e divertente è Lasse Matberg.

Dopo l’esibizione di Elisa Isoardi, ballerina per una notte con ingaggio per la prossima stagione (“Molto femminile nonostante la stazza” osserva Mariotto e Milly Carlucci “Chissà che non venga da noi”), è il momento della classifica: Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro sono ultimi ma il pubblico li salva e allo spareggio vanno Enrico Lo Verso e Dani Osvaldo. L’ex calciatore centra la finalissima con l’83% delle preferenze. Sono sei le coppie che venerdì 31 maggio si sfideranno per la vittoria finale: Milena Vukotic, Angelo Russo, Dani Osvaldo, Ettore Bassi, Lasse Matberg e Nunzia De Girolamo.