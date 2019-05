Al Grande Fratello entra Nonna Rosetta: "Siete tutti..."

Al Grande Fratello entra Nonna Rosetta di Casa Surace che le canta e le suona agli sfaticati concorrenti del reality di Canale 5: “Sciagurati e disordinati”.

Nonna Rosetta, nota al pubblico per la fantastica reinterpretazione di “Soldi” sul canale Youtube di Casa Surace, è entrata nella Casa di Cinecittà insieme al nipote Daniele per mettere gli ossicini in fila indiana ai gieffini. Appena entrata dalla porta rossa ha criticato le camere: “I letti sfatti, guarda che sciagurati…e stanno ore e ore senza far niente. Almeno il letto la mattina lo vuoi fare?” . Nonna Rosetta aveva il compito di dare delle regole in cucina visto che i concorrenti sono disorganizzati e fanno scempio del cibo (ad esempio Gennaro ha messo la passata di pomodoro a freddo sul suo piatto di spaghetti e poi ha aggiunto il sale). Daniele ha letto al gruppo i commenti di disgusto di Twitter e Francesca De André (ha fatto pace con Gennaro Lillio, nda) ha punzecchiato Martina Nasoni che interagiva volentieri: “Non fare l’egocentrica”. I concorrenti si sono spostati in cucina per apprendere alcuni consigli utili e poi hanno pranzato tutti insieme. Solo la De André non è apparsa entusiasta: “Possibile che vi entusiasmate per ogni ca**ta?” ed è andata in giardino a fumare.