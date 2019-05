Tra frecciatine e sorrisi va in scena lo show di Giletti a Ballando

Massimo Giletti show a “Ballando con le Stelle”. Il conduttore di “Non è l’Arena” su La7 è ospite di Milly Carlucci per una notte e urla “Viva la Rai”. Un messaggio subliminale per annunciare il suo ritorno a Viale Mazzini? E cita Mark Caltagirone.

Massimo Giletti non ama ballare e quando scende in pista sta fermo mentre le ballerine ruotano intorno a lui, ma offre ugualmente spettacolo: “Sono il Mark Caltagirone del ballo non esisto però la d’Urso mi può invitare e dirò la mia verità. Se volete mi siedo, parlo, mi metto di spalle”. L’esibizione è senza voto però Fabio Canino ha un guizzo: “Non hai mica fatto delle prove vero?” e Giletti dà una stoccata: “Sono due anni che faccio prove, da quando sono eremita, esule (a La7, nda). Del resto io faccio Non è l’Arena e faccio Non ballo”, in sottofondo si sente Selvaggia Lucarelli (ha avuto degli attriti con Giletti, nda) chiamarlo, ma il conduttore e la Carlucci sembrano non sentirla anzi Milly domanda: “Non parliamo del tuo futuro lavorativo” e di nuovo in sottofondo la Lucarelli: “Come no…”. Ma Giletti ridendo: “Meglio parlare del futuro allenatore della Juventus che del mio”. A proposito del suo libro lancia un’altra frecciatina: “Ho dato una mano a tre donne coraggiose della Sicilia, la televisione usata così può fare molto bene. Mark Caltagirone ci insegna come può essere usata la tv”.Poi chiede di Nunzia De Girolamo: “Dov’è Nunzia che me l’avete fregata in mezzo all’anno?” e infine il saluto: “Viva la Rai”. Subito dopo si esibisce la De Girolamo e la giuria ha un atteggiamento elusivo: niente critiche (come d’abitudine) davanti all’amico Massimo Giletti. Ma quando si tratta di esprimere un giudizio sulla coppia sfidante Enrico Lo Verso-Samanta Togni, Selvaggia Lucarelli lancia una frecciatina a buon intenditore: “Voi non avete nessun supporter? Uno sfigato che passava di qui per caso? Niente? Nessuno?”. Un riferimento a Nunziatina e Massimo Giletti?