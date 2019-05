Malgioglio "affossa" Pamela Prati: "Voleva entrare al Gf16". Ma chiede agli italiani di perdonarla

Cristiano Malgioglio, opinionista del Grande Fratello16 e amico di Pamela Prati, chiede agli italiani di perdonare la showgirl per la pagliacciata del finto matrimonio con Mark Caltagirone, ma fa emergere un particolare inedito: “Mi chiamò e mi chiese di entrare nella Casa del GF16 a cantare Dolceamaro”. Un chiodo fisso per le protagoniste del “Prati gate”: anche Eliana Michelazzo, la sua ex manager ha chiesto di entrare al GF16 per sfuggire al clamore mediatico.

Dopo la confessione - metà vera e metà caltagironiana - di Pamela Prati a “Verissimo” sull’inesistenza del presunto marito Mark Caltagirone, Cristiano Malgioglio ha dichiarato all’agenzia AdnKronos: “Quello che ha fatto e hanno fatto a Pamela trovo che sia terribile, ha preso in giro i telespettatori ma chiedo agli italiani di perdonarla, ha bisogno di aiuto perché è molto fragile psicologicamente. E' una persona meravigliosa caduta in un circuito perverso''. Malgioglio rivela un retroscena: “Utimamente mi aveva chiamato e mi disse che le sarebbe piaciuto entrare nella casa del 'Grande Fratello' per fare una sorpresa ai ragazzi, mi disse che voleva cantare 'Dolceamaro' ma io le risposi che doveva chiedere ai produttori, agli autori e a Barbara D'Urso, non a me. Poi, avendo letto i giornali, le chiesi: 'Ma allora ti sposi?', e lei mi rispose di sì ma quando le chiesi il giorno buttando un numero a caso lei rispose ancora di sì, a quel punto iniziai ad avere dei dubbi. Quando poi iniziò a scoppiare il caso di questo Mark Caltagirone scrissi un post su Instagram (…). Dopo sono partito per Istanbul per lavoro e quando sono rientrato ho trovato un sacco di sue chiamate (…). Comunque ho preferito non risponderle perché dopo quello che avevo letto non sapevo cosa dirle. Io e Pamela siamo molto amici ma non ci vediamo da 2 anni perché io vivo a Milano e lei a Roma ma quello che posso dire è che mi fa tenerezza, è caduta in un vortice più grande di lei e non credo che sia accaduto, come scrivono in molti, per tornare in auge perché Pamela è una bella donna e non ha mai smesso di lavorare (…) Anche a me ha mentito, avrei potuto aiutarla. Pamela ha sbagliato, ha preso in giro in telespettatori e deve chiedere scusa ma non me la sento di condannarla''. Malgioglio ricorda anche la pericolosità del love scam: ''Per questo dico a tutti, ragazzi e ragazze, di fare attenzione agli amori virtuali, alle persone che si conoscono in chat perché non sono reali. La cosa infatti che mi ha spaventato di più è quando Pamela ha detto che avrebbe conosciuto questo Mark Caltagirone il giorno del matrimonio come avviene anche in alcuni reality show televisivi. Io sto pensando di scrivere una canzone dedicata a Mark e Pamela”.