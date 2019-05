A "Ballando con le stelle" maestri in crisi per Osvaldo

Questa sera su Rai1 andrà in onda la semifinale di “Ballando con le Stelle”, ma gli occhi sono tutti puntati sulla crisi tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei, i due ballerini professionisti del dancing show di Milly Carlucci. Il settimanale “Oggi” ha pubblicato un fotoreportage in cui Stefano e Veera litigano per strada di notte a Roma. Secondo Dagospia, il maestro sarebbe pazzo di gelosia e avrebbe fatto diverse scenate alla fidanzata per il feeling eccessivo con il bravo e bello Dani Osvaldo. A “Storie Italiane”, il programma di Eleonora Daniele su Rai1, la presidente di giuria, Carolyn Smith, ha anticipato: “Stasera a Ballando chiariamo tutto, posso dire solo questo. Vi diremo tutta la verità. Nel mondo del ballo si balla con tante persone, quando trovi qualcuno che entra davvero in sintonia con te, può succedere che si crei un’empatia particolare. Vi diremo tutto, ma i panni sporchi si lavano in famiglia e dunque stasera diremo tutto”. Nel frattempo su Instagram, Stefano Oradei ha fatto un post d’amore per gli 11 anni di fidanzamento con Veera: “Undici anni di noi, felice anniversario amore”. Crisi smentita?