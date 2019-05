Francesca De André umilia Gennaro: "Sei uno str..."

Al Grande Fratello 16 svolta imprevista tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio: altro che grande amore, volano stracci. E che stracci! “Doppia faccia, senza palle, imbecille, str***o” sono solo alcuni degli insulti che la 29enne genovese ha vomitato sul modello napoletano reo di averle fatto notare che usa toni eccessivi e offende i coinquilini senza motivo.

Ieri sera nella Casa di Cinecittà è scoppiata una baraonda terribile. Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si accusano reciprocamente di non aver ricevuto sostegno durante alcuni battibecchi con altri concorrenti. La De Andrè, dall’alto del suo piedistallo, accusa Martina di essere frustrata per il rapporto con Daniele e di essere “un’alcolizzata frustrata” capace di dire la verità solo sotto l’effetto dell’alcool. Il gruppo si schiera compatto contro Francesca con Valentina Vignali che osserva: “Non si può offendere la gente dalla mattina alla sera random solo perché ti rode il c**o”. Anche Gennaro la rimprovera per la veemenza e Francesca sclera. Il confronto tra i due sfocia in un linguaggio violentissimo da parte della De Andrè: “Non sopporto le doppie facce, non sopporto i puritani. Tu non alzi la voce? A me non la fai, sei un calcolatore. Vuoi fare quello che va d’accordo con tutti ma per me sei ridicolo. Tu non guardi nei bicchieri degli altri (in quello di Martina, nda) e io sì. Dietro mi dai ragione e davanti no”, Gennaro le chiede di abbassare la voce: “Io a 27 anni non guardo nei bicchieri e nei piatti degli altri. Ti ho solo detto di esprimere la tua opinione usando altri modi. Non ascolti. Sta a vedere che il problema è come mi sono espresso io una volta e non i tuoi comportamenti!”. Controreplica della genovese: “Sei un bugiardo. Non c’era bisogno di rispondermi che non guardi nei bicchieri degli altri. Tu hai iniziato a sbraitare che non faccio mai parlare”. Gennaro le ricorda di aver perso le staffe perché la De Andrè gli aveva intimato in modo sgarbato di stare zitto, Francesca alza la voce e gesticola in maniera sgraziata: “La storia del bacio di Martina con la lingua l’hai tirato fuori tu a tavola, non Erica. Mi sembra di parlare con uno scemo. Vuoi le mie scuse perché ti ho detto ‘senza palle?, ok. Qui tutti quanti, te compreso, non ti esponi. Anche in questo caso sei stato zitto e muto come un topo e hai parlato solo per darmi addosso. Mi hai detto che non ti dovevo interpellare e poi sei quello che si fa in 4 per me?”. Lillio ha cercato un dialogo costruttivo: “Modifica le parole e non urlare sempre. Accetta che una persona abbia un pensiero diverso dal tuo. Ti ho detto che quelle cose potevi dirgliele in privato e te invece sei andata avanti come una dinamite. Sei sempre sull’attacco e non sul confronto. Con te non si può parlare”. Francesca ha esagerato: “Siete dei puritani, parli del modo e non dei contenuti. La prossima volta dico che sei una me**a in modo dolce. Sei un imbecille che non ascolta. Allora ti devo trattare da coglione! Ti fai in quattro per me? Ma pijasse in c**o. Mi dai addosso insieme a Enrico e gli altri perché le dico che è come alcolizzata? Segnati il ca**o che ti pare. Stai sempre zitto, prima di dire la tua ci metti gli anni” e si dà a una vergognosa sceneggiata. Lillio resta fermo sulle sue posizioni: “Il contenuto era pesante, l’hai esposto in un brutto modo. Io ti affronto con calma. Non aggredisco le persone. Non sono uno scugnizzo napoletano? Non è quello che fa come fai te, vai a leggere il significato sul vocabolario e fatti un po’ di cultura”. La De Andrè ribadisce che in privato lui le ha dato ragione sulla tendenza a sbronzarsi di Martina: “Si è fatta un bicchiere di vino che sembrava una piscina. Sei un bugiardo di m***a come gli altri. Mi fai schifo”. Gennaro le fa notare che ha fatto una pessima figura e che ha tirato fuori una confidenza personale, ma la De Andrè bercia come una pescivendola: “Io ho due palle che te mai. Fottiti puritano! Pezzo di me**a, pezzo di me**a, mi hai detto che io non ho mai conosciuto veri uomini. Poi te ne sei andato facendo la passerella da modelletto del ca**o, ommo e’ me**da. Capra, capra, capra”. Gennaro ribatte che ha molto rispetto per le donne, si alza e se ne va e la De Andrè: “Con me hai chiuso”.