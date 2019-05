Bonolis, De Filippi, d'Urso... quanto guadagnano i conduttori Mediaset

Quanto guadagnano i presentatori più famosi di Mediaset? Lo svela Italia Oggi. Paolo Bonolis è il Paperone dei conduttori con 10 milioni di euro all’anno (merito anche della SDL della moglie Sonia che produce alcuni format), Maria De Filippi lo tallona, ma lo superano se si considera che la conduttrice ha il 50% della Fascino, la casa di produzione di diversi programmi Mediaset (secondo Italia Oggi nel 2017 la Fascino ha chiuso il bilancio con 65,8 milioni di euro di ricavi e 3,4 milioni di utile).

Un gradino al di sotto dei 10 milioni di euro c’è Gerry Scotti che oltre a condurre molte trasmissioni, fa telepromozioni ed è proprietario di uno studio in cui Mediaset registra alcune trasmissioni. Più staccata Barbara d’Urso che tocca quota 6 milioni grazie ai tre programmi e alla fiction La Dottoressa Giò. Sullo stesso compenso, ma destinato ad aumentare, troviamo Ezio Greggio. Infine Alessia Marcuzzi per l’Isola dei Famosi percepisce 2,4 milioni a cui va aggiunto il cachet imprecisato per Le Iene.

Italia Oggi ha stilato una classifica tenendo conto della componente fissa legata all’esclusiva di quella relativa alle prestazioni singole.