Via Gaetano, tre in nomination. Bomba della d'Urso: anche io...

Gaetano Arena è l’eliminato della settima puntata del Grande Fratello16. Al televoto “chi vuoi salvare” ci sono Serena Rutelli, Martina Nasoni e Michael Terlizzi, mentre Vladimir Luxuria è la nuova “disturbatrice”. In diretta Barbara d’Urso ha confessato l’amara verità a Francesca De Andrè il tradimento di Giorgio Tambellini ed è stato un “bagno di sangue”. Poi è scontro al fulmicotone tra la nipote del grande Faber e Cristiano Malgioglio. La serata si è conclusa con un colpo di scena: “Anch’io ho avuto il mio Mark Caltagirone” ha detto Barbara spiegando che il GF aveva rifiutato la richiesta di Eliana Michelazzo, manager di Pamela Prati, di entrare nella Casa di Cinecittà.

Barbara d’Urso accende i riflettori della settima puntata del reality show di Canale 5 brillando di luce propria e pure di quella catarifrangente del suo vestito lungo a specchietti. Bellissima e luminosa ma mai accecante quando l’outfit rainbow cangiante di Cristiano Malgioglio.

Grande Fratello: le corna in diretta

Francesca De Andrè cornuta e mazziata. Prima di sferrare il colpo di grazia, Barbara, consapevole che i social spedirebbero la sua pupilla a casa per posta prioritaria, si arrampica sugli specchi per assolverla: gli scatti rabbiosi sono dovuti a un’infanzia difficile e all’impossibilità di sfogarsi a causa della diffida del padre Cristiano. Gennaro Lillio, che si è preso una “bella cotta”, vede per primo le foto del tradimento di Giorgio Tambellini e Barbara ci percula chiedendo: “Gliele faccio vedere o no?”. Ma noooo, così per un’ora si parla della dieta proteica di Daniele Dal Moro. La De Andrè vede le foto e mostra insofferenza: “E’ un gioco al massacro”, mentre Barbara un po’ l’accarezza e un po’ la prende a pugni ripetendo “amore, tesoro, ti fidi di me, lo sai quanto ti voglio bene” e piazzando il bacio in bocca di Giorgio con una mora e l’audio con i dettagli intimi privatissimi in stile Gaetano Arena con Erica. Francesca non vuole crederci, le serve l’ecografia dell’ottavo mese ed è singolare perché la prima volta aveva dato i numeri davanti alle foto di Giorgio e Roxy semplicemente attovagliati a prendere un caffè amaro in pieno giorno.

La De Andrè viene smontata come un mobile dell’Ikea (cit.) fino all’ultima vite: “Ti sei illusa, la persona fuori dalla Casa si sta comportando molto male” insiste senza pietà la d’Urso. La 29enne pare in preda a una crisi isterica, le lacrime tardano a sciogliere il mascara, ma la conferma del tradimento da parte della sorella Fabrizia la fa crollare. Parte la sponsorizzazione di Gennaro Lillio, un “Vinci Gennaro” così sfacciato e fuori luogo che il modello napoletano sussurra: “Grazie, ma non è il momento”. Barbara d’Urso mette la ciliegina sulla torta: “Potremmo sembrare cinici ma ce dell’altro, ti ha lasciato con un post su Instagram”. Ma nooo, Barbie… dopo il perverso “Prati gate”, il GF in confronto è il gioco dell’oca. Il deus ex machina Barbie è “inca**ata da donna” perché Giorgio beccato a tradire ha diviso le responsabilità con Francesca “che è stata rispettosa”. Beh… frizionarsi, grattarsi, mangiare dal piatto, dormire insieme, farsi scenate di gelosia è peggio di una botta e via. Per fortuna c’è la scheggia impazzita Iva Zanicchi: “Lo sai che a casa non ti credono? Il tuo comportamento non è stato quello di una ragazza innamorata”.

Standing ovation del pubblico e Barbarella ci mette una pezza: “Forse la sua espansività è eccessiva, ma ha una sensibilità particolare e non ha esagerato”. Cristiano Malgioglio: “FaDDi una Gamomilla cara e vai a dormire. Questa è la disperazione di una donna innamorata” e Iva: “Ma dove?!”. Presidentessa ad honorem di Twitter. Applausi e chiusura della signora e padrona del GF: “Ti fidi di me amore? (mah… insomma… verrebbe da dire) Sei bella, giovane e quel ragazzo non merita le tue lacrime! Io porto la corazza da quando ho 7 anni, te forse da prima. Indossa la corazza, chiuditi in bagno e piangi senza che nessuno ti veda, come ho fatto io tante volte. Io so cosa hai passato e non l’abbiamo mai raccontato. Te lo dico come una madre”. Peccato che in quest’atto unico del Grande Tradimento le stiano accollando Gennaro nemmeno fosse una stola di volpe e che la De Andrè a fine puntata abbia pianto a favore di occhio meccanico. I social restano “Grande Fratello scettici” e Mila Suarez si vendica del teatrino sbadigliando davanti alla telecamera.

Valentina Vignali lava la coscienza al GF

Questa è bella: Barbara d’Urso si è accorta dei tweet contro Valentina Vignali, accusata di mettersi in mezzo alla coppia (inesistente) Martina Nasoni-Daniele Dal Moro, ma non di quelli che chiedono la squalifica per la De Andrè. Ivana Icardi dallo studio accusa d’ipocrisia l’influencer che si muove come l’orso Yoghi sebbene sia incappottata in un abitino lamé alla Beyoncè,: “Te sei una santa e tutti gli altri sono sbagliati”, la Vignali replica spuntuta: “Ho la coscienza pulita e non mi importa di ciò che pensate. Se Lorenzo ha sclerato per questa roba, mi sente fuori da qua”. Ma Barbara le comunica che stavolta il fidanzato non è voluto venire. Il multicolor Cristiano Malgioglio mostra il rosso alla cestista: “Non fai una bella impressione vista da fuori, intenTi? Se c’è una ragazza innamorata cerca di ragionare con lei. Sei molto aggressiva, a casa arriva questo”. Iva Zanicchi no limits: “Vediamo queste ragazze fidanzate che entrano e fanno i grattini, vanno a letto insieme, io boh”.

Michael Terlizzi dalle paranoie al video con Iva

Le elucubrazioni di Michael Terlizzi sono celebri quanto la sua monoespressione da tenebroso, Malgioglio lo definisce un “polpettone”, ma gli fa un regalo: “Sei il protagonista del prossimo video di Iva Zanicchi”.

Gaetano al Grande Fratello parla da Piccolo Uomo

Barbara d’Urso vuole capire come mai Erica Piamonte violata in maniera schifosa nella sua intimità da Gaetano Arena, lo abbia perdonato tanto in fretta, la ragazza toscana - buona come uno schiaccino alla pala – ammette di averlo visto pentito e di non serbare rancore, ma Iva Zanicchi ha la lingua tagliente: “Un uomo non dice queste cose nemmeno al bar, Gaetano è uno stupidotto. Ma la donna? Dov’è la dignità e l’amor proprio? Come fai a perdonarlo dopo che ti ha diffamato e infamato in quel modo?”. Per Malgioglio è l’ora di dire basta alle donne usate come kleenex.

Martina bacia tutti

In settimana, durante un gioco del Grande Fratello, Martina Nasoni ha baciato Gennaro e Gaetano mettendoci un pezzo di lingua e l’arbiter elegantiarum Francesca De Andrè le ha fatto il processo: “Con la scusa del gioco, hai fatto una figura di me**a” e le ternana lapidaria: “Ma vaffa***lo!”. Santa Francesca da Genova, protettrice degli slinguazzamenti amichevoli, le fa la morale dall’alto del suo rispettosissimo piedistallo. Barbara d’Urso pretende le scuse dalle due paladine dei sentimenti da discount per le parolacce.

Grande Fratello: fuori Gaetano Arena

La d’Urso è un caterpillar con il sorriso: non ha gradito le insinuazioni di Gaetano e Valentina sul televoto “pilotato dentro” (cioè dalla produzione) e al momento dell’eliminazione sottolinea: “Il pubblico, solo e unicamente il pubblico ha deciso chi eliminare e lo dico a chi in settimana ha fatto delle battutine. Lo giuro su quello che ho di più caro e non consento a nessuno di fare battutine. Chiaro?”. Fuori Gaetano, sguardo profondo e cervello con scimmiette.

Serena non è serena al GF

Barbara d’Urso ha preparato uno di quei suoi “sublimi” scherzetti per Serena Rutelli, protagonista il lunedì e comparsa (educata e perbene) il resto della settimana. Le fa credere di essere stata eliminata, ma una volta in studio abbraccia il bellissimissimo fidanzato Prince. Uno “gnocco” da paura che le regala un orso gigante. Zia Malgy: “Se avessi avuto la fortuna di essere padre, avrei voluto una figlia come lei”. Magari con un filino di lessico in più. Curioso come la Rutellina abbia più sorprese (e conoscenti) di una camionata di Uovi di Pasqua.

Vladimir Luxuria, la Grande Sorella

L’ingresso nel ruolo di “disturbatrice” di Vladimir Luxuria è una scelta indovinata del geniaccio Barbara. “Spero che le persone abbiano preparato i pop corn per la trasmissione, anche solo i pop ché di corn ce ne sono a bizzeffe” è la presentazione di Vladimir. La d’Urso è ringalluzzita: “Sarà una sorpresa” e Luxuria batte un rigore a porta vuota: “Me lo dicono anche gli uomini a letto, uh quante sorprese”. Quando incontra i ragazzi li spella vivi: “I nostri difetti sono i nostri punti di forza non fatene oggetto di scherno, è indice di pochezza. Ho portato una tisana, ma va bene anche un bagno di umiltà. Francesca non trasformare il dolore in rabbia verso gli alti e le altre”. Gaffe di Daniele: “Oh finalmente qualcuno con cui parlare di cose intelligenti… ehm… non che voi ragazzi non lo siate”. Disse EggMan.

Cristiano Malgioglio versus Francesca De Andrè

La scorsa puntata Malgioglio disse a Francesca che il nonno si sarebbe rivoltato nella tomba davanti al suo comportamento, la ragazza la prese malissimo e Barbara prova a fare da paciere. Risultato? Si scatena la guerra di Piero. Zia Malgy: “Non è la serata giusta per lei, ma volevo dire che se faccio questo lavoro lo devo a tuo nonno. Sono stato io a presentargli Dory Ghezzi e confermo che la tua aggressività non gli avrebbe fatto piacere. Dimmi, se tuo nonno ti vedesse sarebbe felice?”, la De Andrè bercia: “Credo che mi comprenderebbe, lui non seguiva la massa. Hai detto una boiata” e parte con una fantastica sceneggiata napoletana: alza un braccio, lo schiaffeggia con la mano e tuona: “Qua c’è il suo sangue. Il suo sangue scorre nelle mie vene, ho il suo cognome”. Il gomito è il trofeo della teatrale versione 3.0 del “Lei non sa chi sono io”. Uguale alla Forza che scorre potente in Anakin-Darth Vader. Malgioglio si gira verso la d’Urso incredulo: “Ma che Gacchio sta dicendo questa? Ma non è mica normale?!” e Francesca: “Sei normale te? Basta guardarti! Non ti puoi riempire la bocca dicendo agli italiani che eri suo amico! Ti vuoi vantare? Fatti un esame di coscienza. Mi aspettavo delle scuse” e in loop ripete: “Vergognati”. Malgioglio furioso se ne va: “Non sono normale e te sei una pazza! Ma che GaGGhio dici? Ti devi vergognare te per tutti i danni che hai fatto in casa. Sei volgare, terribile, per questo gli uomini ti lasciano. Mi ha fatto INGAGGHIARE”. Una scena invereconda.

Il Grande Cuore del GF: Kikò Nalli, Valentina Vignali e Martina Nasoni

Kikò Nalli è un atro esperto di pianto a secco: vede un filmato dei tre figli e urla come se la Roma avesse vinto il derby. Un paio di frasi fatte e via. Poi tocca a Valentina Vignali che in settimana aveva sputtanato la famiglia: genitori litigiosi e anaffettivi, padre assente, madre ansiosa e soffocante. Ma le lacrime corrodono il cemento con cui ha stuccato il viso quando abbraccia la mamma. Per la d’Urso il cerone colato all’unisono con il mascara sono una gif, per noi è Joker dopo una scazzottata notturna con Batman su un grattacielo di Gotham. Infine Martina e papà Mauro che frigge Daniele: “Lascialo perdere, non aspettare che qualcuno ti dia qualcosa che non vuole e non ti può dare. Non hai bisogno di lui, fai il tuo percorso e non ti rovinare quest’esperienza”.

Grande Fratello: il padre di Gennaro

Alle 00.51 ciccia fuori dal cappello magico di Barbara una lettera del padre di Gennaro Lillio (l’ha abbandonato a 3 anni, nda). Riassunto: il babbo vuole incontrarlo fuori dal contesto televisivo per dargli la sua versione dei fatti, nel frattempo però deve tacere. “Ci ha mandato una contestazione in cui chiede rispetto per la sua privacy” dice “l’avvocato” Barbara d’Urso. Gennaro si dichiara pronto al confronto: “Da ommo a ommo. Mi aspetto una spiegazione sincera, valida e reale. Non lo nominerò più”.

Altro che GF, Eliana Michelazzo pensa di espatriare

E’ l’alba di un nuovo giorno quando la d’Urso fa chiarezza sull’ingresso di Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati, al GF. Appurato che Mark Caltagirone non esiste, la donna vuoterà il sacco mercoledì a “Live Non è la d’Urso” e la conduttrice garantisce: “Racconterà dettagli talmente incredibili che si accappona la pelle”, poi lascia tutti col fiato sospeso: “Ho scoperto di avere anch’io il mio Mark Caltagirone. Un fidanzato fantasma che ha lo stesso cognome di quello di Arcuri, Varone e Eliana, si tratta di Coppi”. Conferma che la richiesta di Eliana di fare il GF è stata vagliata (Mediaset aveva negato l’ipotesi in un secondo comunicato, nda) e rifiutata “perché la Casa non è un rifugio per gli errori”. Dopo tutto il casino combinato, Eliana è così scioccata, provata e sconvolta da non aver accettato l’invito in studio. Pensa di espatriare. Biglietto per dove?

Grande Fratello: le nomination

Nessun concorrente è immune e al televoto vanno Michael, Martina ed Enrica (Martina e Francesca non si votano nonostante la lite, nda). Ode a Enrico Contarin, l’unico che ha avuto il coraggio di nominare Francesca De Andrè.