Dalla Casa all'espatrio: la D'Urso scarica l'agente della Prati

Barbara d’Urso, nel corso della settima puntata del Grande Fratello, ha fatto chiarezza sull’ingresso di Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati al GF: "Richiesta rifiutata, lei ha paura e vuole espatriare". Dopo aver anticipato quanto accadrà mercoledì a “Live Non è la d’Urso”, ha lanciato una bomba: “Ho avuto anch’io il mio Mark Caltagirone”.

Barbara d’Urso ha ripercorso il comunicato di Mediaset: Eliana Michelazzo ha confessato che Mark Caltagirone non esiste e che a furia di sentire le altre testimonianze, si è resa conto di essere lei la prima vittima, di essere sposata da 10 anni con Simone Coppi che non esiste: “Lo so che sembra assurdo e incredibile, ma mercoledì vedrete un’intervista con dettagli che vi si accapponerà la pelle. Ho preteso che oltre all’intervista registrata fosse anche in diretta per farle altre domande perché ancora, non riesco a mettere a posto tutti i tasselli. Non pensavo che lei potesse essere vittima, ma mi sono dovuta ricredere”. E inaspettatamente rivela: “ Vi dico solo che ho scoperto anche io, di avere un fidanzato virtuale, ha lo stesso cognome di quello di Signorini, della Arcuri, della Varone e del marito di Eliana. Ho scoperto di avere un Mark Caltagirone a mia insaputa e la cosa mi ha scioccato, ma capirete tutto a Live Non è la d’Urso”.

Sull’ipotesi che la Michelazzo entrasse al Grande Fratello per sfuggire alla pressione mediatica, la conduttrice napoletana ha specificato: “Si è fatto clamore sull’ipotesi di farla entrare, ma la richiesta non è stata presa in considerazione perché il GF non è un rifugio per chi vuole scappare e perché gli italiani avevano diritto a sentire dalla sua viva voce cosa è successo. Questa decisione avrei voluto comunicargliela qui, le avrei spiegato i motivi del nostro rifiuto, ma Eliana è talmente scioccata, provata e sconvolta che non se l’è sentita di essere qui. Mi ha detto di avere paura e di volere espatriare”. Forse più che paura, è colpa della figuraccia nazionale e dei possibili risvolti penali.