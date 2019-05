Miracolo di Barbara d'Urso, il GF fa il botto. E Montalbano...

Ottimo risultato per Barbara d’Urso che trascina il suo personalissimo “Grande Fratello16” oltre i 3.000.000 di telespettatori e sfonda la soglia del 20% di share. La settima puntata del reality show di Canale 5 - in onda dalle 21.42 all’1.30 – ha conquistato 3.404.000 spettatori pari al 20.8% di share. Un’impresa contro l’inattaccabile fiction di Rai1 “Il Commissario Montalbano - La Luna di Carta”: la replica del 2008 è stata vista da 5.569.000 spettatori con il 24.3% di share. Il Grande Fratello dursiano è una soap opera ben congeniata, un “ciarpame” organizzato, ma a fare la differenza non è tanto la recitazione dei concorrenti (decisamente scadente) quanto la burattinaia Barbara capace di toccare i fili nel modo giusto e al momento giusto. Per un reality, s’intende. Barbara d'Urso, sul treno per Milano, ha ringraziato il suo pubblico su Instagram: "Non resisto, risultati pazzeschi, picchi dl 37%! Un botto".

Su Rai2 “A Sud di Made in Sud” ha registrato 1.260.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rai3 “Report” ha ottenuto 1.403.000 spettatori per il 5.8% e su Italia 1 la prima tv “Rogue One: a Star Wars story” è piaciuta a 1.069.000 spettatori pari al 5%.