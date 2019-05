Mark Caltagirone, adesso è guerra di profili fake sui social

Con il "Prati-gate" scoppia pure la guerra tra account veri e falsi su Instagram di Mark Caltagirone. Sul social è comparso improvvisamente un profilo nuovo: “pamelapratiofficial”, mentre MarckCaltagirone54 fa sapere di aver denunciato la Prati e la (ex?) manager Eliana Michelazzo per furto di identità. Poi la pagina sparisce.

L’account Instagram di Pamela Prati sarebbe stato hackerato (un evergreen in casi come questi, nda). Nella Bio si legge: “OFFICIAL INSTAGRAM SECONDO PROFILO. PRIMO PROFILO HACKERATO. sponsor/eventi/tv/cinemawww.pamelaprati.it” e un video in cui la presunta showgirl dice: “Siamo al ridicolo. Lasciate stare me e Mark”. Mark chi? Quello che secondo Eliana Michelazzo non esiste? Sarà vero o sarà l’ennesimo fake?

Non è facile seguire l’evoluzione della degradante storia del matrimonio fake messa in piedi da Pamela Prati e dalle sue manager Eliana Michelazzo e Pamela Petricciolo, ma se si tiene presente il sistema delle “scatole cinesi” tutto diventa più chiaro. In tempi di social e internet creare un account è facile come bere un bicchier d’acqua, i profili spuntano come funghi e le possibilità di combinare i nomi sono infinite: in principio su Facebook c’era Marco Caltagirone, adesso su Instagram c’è il Marck Caltagirone che racconta di essere andato ad “Amici18”, il _MarkCaltagirone originale, il Marck.caltagirone ufficiale e così via. Ha fatto capolino pure Marckcaltagirone54 “only account”, naturalmente privato. La persona ha lasciato un commento sotto un post della pagina “Tabloit” che riportava la confessione di Eliana a “Live Non è la d’Urso”. Scrive Marckcaltagirone54: “Sì dopo aver ricevuto la mia denuncia visto che tutte e due mi hanno rubato l’identità per mettere su questo show. Io e Pamela ci siamo conosciuti in amicizia due anni fa a un evento e la storia era finita lì almeno per me! La settimana scorsa i miei parenti mi informano dello scandalo. Io questa persona la vidi solo una volta nella mia esistenza. Io ho una vita, una famiglia, non sto in mezzo a queste CAFFONATE. A 50 anni non è da me. Il post è stato cancellato, ma la pagina “Vivodigossip”lo ha screenshottato. Tuttavia poche ore dopo Marck54 elimina la pagina. Questa storia rischia di finire in un reparto di psichiatria.