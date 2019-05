"Tradita dal fidanzato". Spuntano le foto, baraonda sulla De Andrè

A "Domenica Live" scoppia la baraonda sulla concorrente del Grande Fratello Francesca De Andrè: Mila Suarez ribadisce di volerla denunciare, il fidanzato Giorgio Tambellini l’avrebbe tradita con una mora e non con la bionda Roxy che presente in studio si sottopone alla macchina della verità, ma non supera la prova. E Barbara d’Urso conferma le indiscrezioni su Eliana Michelazzo la manager di Pamela Prati e una delle menti della truffa amorosa di Mark Caltagirone: “Ha chiesto di entrare al GF, domani la decisione”. E i social insorgono: sarà un boomerang per gli ascolti.

Nell’ultima puntata di “Domenica Live” succede di tutto. Mila Suarez, l’ex concorrente del Grande Fratello16 bullizzata da Francesca De Andrè, è decisa a denunciarla: “Ho 90 giorni e penso di presentare querela. Ha fatto bullismo e razzismo, mi ha dato della scimmia perché vengo dall’Africa”. Daniele Interrante e Karina Cascella provano in tutti i modi a farle cambiare idea, ma la marocchina è irremovibile: “Tutti abbiamo un passato difficile, questo non la giustifica. Lei si è messa d’accordo con Alex Belli per maltrattarmi”. Entra Alex Belli e scoppia un caos che innervosisce la stessa d’Urso: “Non si capisce niente ed è come se non foste venuti. Non mi rispettate”.

Ma l’argomento caldo è quello del secondo tradimento del fidanzato di Francesca, Giorgio Tambellini, che ha rifiutato l’invito di “Domenica Live”. Parte Vladimir Luxuria: “A me risulta che abbia fatto il provino per il GF, cerca di uscire dalla penombra”, “Confermo” risponde Barbara aprendo la busta choc contenente foto e video. L’imprenditore toscano abbraccia e bacia una ragazza mora, un paparazzo è testimone oculare della serata e dichiara: “Gli atteggiamenti erano di due persone felici di iniziare una nuova relazione”. Il fotografo li ha persi di vista per mezz’ora, ma il buco temporale viene colmato da un opinionista ben informato: “Io lo so cosa hanno fatto, erano intimissimi diciamo così. Ho un audio della migliore amica di Francesca, mi ha raccontato tutto e ha saputo le cose direttamente da Giorgio. Era arrabbiatissima, ho fatto ascoltare l’audio a Fabrizia, la sorella di Francesca. Era doveroso!”. Guendalina Canessa aggiunge: “So per certo che lui le ha messo le mani nelle parti intime”. Si scopre che le foto con la ragazza mora sono precedenti a quelle di Roxy e la d’Urso si sente presa in giro. Gli scatti delle vere corna, pubblicati dal settimanale Oggi, risalirebbe al 10 maggio cioè pochi giorni prima che Tambellini entrasse in Casa. In questo meraviglioso gossip ottimo per gli ascolti del reality, spunta la rivelazione di Alex Belli: “Giorgio sapeva delle due paparazzate. E’ venuto da me e mi ha chiesto un consiglio. Voleva entrare e lasciare Francesca in diretta, poi non ce l’ha fatta. Il suo intento era quello di prendersi una pausa di riflessione. Gli aveva dato fastidio il rapporto tra Gennaro e Francesca”.

Il salotto bianco Dash della d’Urso rimane basito ricordando che Giorgio strinse la mano a Gennaro. Barbara esorta Guendalina e Daniele Interrante a fare un video appello alla De Andrè. Il succo è “Viviti Gennaro perché è un ragazzo speciale, dolce e in grado di soddisfare le tue richieste d’amore. Sei stata fin troppo rispettosa di un uomo che non è degno di varcare nemmeno lo zerbino di casa tua”. Le presunte corna di Giorgio cadono a fagiolo, mentre Roxy che ha accettato di sottoporsi alla macchina della verità per fugare i dubbi su una relazione con il toscano birichino, fallisce la prova. E’ falso che non abbia il numero di telefono di Giorgio, che ci fossero altre persone quando sono stati fotografati e che non si siano baciati. L’unica cosa vera è che Roxy non è salita in casa di Francesca De Andrè. Una figuraccia ma mai quanto quella di Eliana Michelazzo, manager di Pamela Prati e mente del Mark Caltagirone-gate: la donna ha chiesto di rifugiarsi al GF per sfuggire alla pressione mediatica e la d’Urso ha confermato che domani si conoscerà la decisione del Grande Fratello. Se entrasse nella Casa sarebbe una grave mancanza di rispetto verso i telespettatori e a lungo andare un boomerang che porta via ogni credibilità.