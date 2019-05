Giorgio Tambellini lascia Francesca De Andrè con un post

Giorgio Tambellini ha lasciato la fidanzata Francesca De Andrè, concorrente del Grande Fratello16, via social. Un addio prevedibile dopo le nuove foto che lo ritraggono con una ragazza mora. Barbara d’Urso affronterà l’argomento questa sera e farà entrare in Casa Vladimir Luxuria.

L’imprenditore toscano ha scritto sul profilo Instagram: “Ciao ragazzi... oggi ho deciso di chiarire la mia posizione (…). Quando lunedì scorso sono entrato nella Casa non sono riuscito a chiarire la mia situazione con Francesca (…). Non faccio parte di questo mondo e non sono a mio agio sotto i riflettori, quindi non sono riuscito a trasferirle niente di quello che sentivo; da uomo chiaramente vedere la propria donna in certi atteggiamenti con un altro uomo non mi ha fatto piacere, avrei voluto dirle tante cose ma nel momento in cui ci siamo scambiati lo sguardo non ho capito più niente. La mia intenzione è quella di prendere una pausa dalla nostra storia e lasciar vivere a Francesca la sua esperienza, libera da ogni peso o responsabilità, visto come le cose sono andate e visti gli sbagli che entrambi abbiamo commesso. Credo sia più utile per tutti e due parlarne quando il programma sarà finito, senza interventi esterni, pressioni o quant'altro”.

La foto che Giorgio ha usato per scaricare Francesca De Andrè è stata scattata – guarda caso – da Alex Belli che ieri a“Domenica Live” aveva fatto una singolare rivelazione: “Sono amico di Giorgio e so che lunedì scorso voleva chiedere una pausa di riflessione a Francesca, ma non ha avuto il coraggio”.

All’interno della Casa dalla porta rossa, la De Andrè ha dimostrato un feeling particolare con Gennaro Lillio, il modello napoletano stregato dalla nipote di Faber. Ma i follower accusano la coppia di aver architettato tutto per attirare i riflettori e alzare gli ascolti del Grande Fratello16. Si profila una serata impegnativa per Barbara d’Urso che nel corso della settima puntata del reality dovrà comunicare alla genovese il secondo presunto tradimento e l’addio social del fidanzato. In Casa entrerà come guest star per alcuni giorni Vladimir Luxuria.