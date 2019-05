Francesca De Andrè demolita in diretta. Tradita e mazziata

Francesca De Andrè massacrata in diretta al Grande Fratello: il fidanzato Giorgio l'ha tradita e lasciata. Un Truman Show dolorosissimo. Barbara d'Urso apre la settima puntata del reality show con un RVM riassuntivo dell’incontro surreale di lunedì scorso tra Giorgio Tambellini e la fidanzata Francesca De Andrè e dallo studio Iva Zanicchi chiosa: “Insomma questo Giorgio ha fatto una figura di me**a”.

Barbara d’Urso, prima di sferrare il colpo di grazia, si arrampica sugli specchi per spiegare la rabbia fuori controllo di Francesca: “Hai avuto un’infanzia difficile, anche altri inquilini, ma loro possono sfogarsi, te no a causa della diffida. Non giustifico, ma ti comprendo”. Barbarella centellina la storia del vero tradimento e dell’addio di Giorgio preferendo mostrare un video in cui Gennaro Lillio abbaia alla luna pensando a Francesca: “Sì, mi sono preso una bella cotta”. Poi ammira in esclusiva il fotoreportage del tradimento di Giorgio e Barbara gli chiede un consiglio: “Gliele faccio vedere o no a Francesca?”. Eh, facciamo che non gliele mostri così per due ore si fa la calzetta. Gennaro torna in salotto e bacia ripetutamente in fronte la genovese, proprio come si fa con i becchi. Nel frattempo Mila Suarez si vendica del teatrino sbadigliando a favore di telecamera.

Gennaro Lillio mostra la prima foto di Giorgio con la mora e la De Andrè elegantissima: “Che palle, che palle, che palle.. due cog***ni. Non ce la faccio più… tutte le settimane. E’ un gioco al massacro” e poi diventa un blocco di cemento davanti all’immagine del bacio dietro la pianta nemmeno fosse Stephanie Forrester dietro il cipresso di casa Forrester. La d’Urso scavicchia spietata, una carezza e un pugno: “Amore ascoltami, è un bacio sulla bocca ed è accaduto il venerdì prima dell’ingresso si Giorgio in Casa, tesoro lo sai quanto ti voglio bene, ma sul giornale c’era anche il nome” e la nipote di Faber: “Mi sembra sua cugina Gioia. Il bacio non lo vedo, non mi fido di questa gentucola. Sto impazzendo, io abbandono il gioco! Non mi butto certo tra le tue braccia Gennaro perché penso che il mio ragazzo mi sta tradendo”.

Un tracollo per la De Andrè smontata come un mobile dell’Ikea (cit.) fino all’ultima vite: “Ti sei illusa, la persona fuori dalla Casa si sta comportando molto male. Vuoi abbandonare il gioco e dargli questa soddisfazione? Calmati e ascoltami, Franci devi sapere tutto fino in fondo.” insiste senza pietà la d’Urso. La 29enne pare in preda a una crisi isterica, le lacrime tardano a spuntare, ma alla fine crolla. Un pianto disperato tra le braccia della sorella Fabrizia che sparge sale e limone sulla ferita: “Non ti voglio vedere così tutte le settimane, è stato lui a raccontare cosa ha fatto quella sera a Alessandra. Giorgio non l’ho mai approvato, qui hai un ragazzo splendido, pulito. Mi piace la vostra storia, lui ti ama”.

Gennaro è un cucciolo di mastino napoletano però ha il buon gusto di dire che non è il momento adatto per pensare a certe cose e pure la fumantina Francesca pare avere più sale in zucca degli altri: “Non sono qui per fare il gioco della scelta. Non ci credo che per l’ennesima volta ho scelto un uomo di me**a” e ripete di non poter credere a quello che le accade. Barbara d’Urso: “Potremmo sembrare cinici ma c'è dell’altro”. Mano, Barbie… dopo il perverso “Prati gate”, il GF è il gioco dell’oca. Durante la pubblicità Fabrizia rompe le uova nel paniere alla d’Urso e spoilera il post delirante di Giorgino (il GF la chiama d’urgenza in Confessionale). Ed ecco l’epilogo del deus ex machina Barbara: “Da donna la cosa che mi fa inca**are è che un uomo beccato a tradire, decide di prendere una pausa di riflessione non assumendosi le sue responsabilità, ma accusando anche te che sei stata rispettosa”. Beh… strusciarsi, frizionarsi, grattarsi, mangiare dal piatto, dormire insieme, farsi scenate di gelosia è peggio di una botta e via.

Per fortuna c’è Iva Zanicchi, una fantastica scheggia impazzita: “Lo sai Francesca che a casa non ti credono? Il tuo comportamento non è stato quello di una ragazza innamorata e rispettosa”. Standing ovation del pubblico con Barbarella che correi ai ripari: “Forse la sua espansività è stata eccessiva, ma non ha esagerato tanto che lui le ha detto ‘io avrei fatto di peggio”. La 29enne genovese: “Io sono schifata, ha avuto la faccia di m**a di presentarsi qui lunedì. Deve portare via la sua me**a da casa mia. Quello che ha perso qua è lui. Sto bastardo” e Cristiano Malgioglio: “FaDDi una Gamomilla cara e vai a dormire”. Applausi dello studio, dei social e chiusura della signora e padrona del GF: “Ti fidi di me amore? (mah… insomma… verrebbe da dire). Gennaro in questa storia non c’entra niente, rifletti tranquilla, siediti sul divano e prendi le tue decisioni da sola. Sei bella, giovane, quel ragazzo non ti merita! Io porto la corazza da quando ho 7 anni, te forse da prima. Indossa la corazza, dopo la diretta piangi in bagno, come ho fatto io tante volte, lontano dalle telecamere però ora non dargli la soddisfazione di vederti così. Io so cosa hai passato e non l’abbiamo mai raccontato. Te lo dico come una madre”. Peccato che in quest’atto unico del Grande Tradimento le stiano accollando Gennaro (davvero innamorato) nemmeno fosse una stola di volpe a una serata di gala.