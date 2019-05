Gaetano Arena fuori dal Grande Fratello?

Gaetano Arena fuori dal Grande Fratello16? Il concorrente napoletano ha deciso di abbandonare il reality show, ma gli autori lo hanno invitato a riflettere ancora un giorno. Oggi pomeriggio Gaetano ha fatto la valigia davanti a Kikò e Enrico che gli hanno chiesto il motivo e lui: “Me ne vado bro, mi sono rotto il ca**o. Tanto non cambio idea. Sono deciso”. Enrico ha cercato di dissuaderlo: “Non puoi andare via adesso, è domenica, non trovi nemmeno l’aereo. Mangia prima. Dai, non puoi uscire con questa brutta valigia”. In camera da letto è arrivato Gianmarco Onestini: “Ma che fai?”, “Esco adesso, prendo e me ne vado”, “Non puoi” ha risposto Gianmarco pensando alla penale e Gaetano: “Perché non posso? Avviso in Confessionale che voglio uscire”. Gaetano manifesta insofferenza già da una settimana e qualche giorno fa chiacchierando con Martina ha ribadito: “Non ho più voglia di restare, quando decido, decido. Non cambio idea, mi conosco”. Pare che le motivazioni dell’abbandono non vadano ricercate nel disordine e nella maleducazione dei coinquilini, ma nel suo comportamento. Dopo una incontro ravvicinato con Erica, Gaetano ha raccontato divertito particolari intimi e pruriginosi del loro avvicinamento sotto le coperte (“Aveva le mutande bagnate come se buttate in piscina” ha detto il napoletano). Dettagli che gli sono valsi il rimprovero di Kikò, Gennaro e Gianmarco, quando Erica Piamonte si è accorta che la sputtanava raccontando dettagli personali ha confidato tutta la sua amarezza a Guendalina: “Lui ha parlato di noi con tutti, io sentivo ridere in cucina, è perfino tornato a prendere il microfono per raccontare. Avrebbe dovuto preservare i nostri momenti. Mi viene da piangere, non lo vedo più come prima. Mi pento di aver parlato bene di lui in Confessionale”. Successivamente ha voluto un confronto immediato, ma Arena ha rifiutato di scusarsi. Più tardi il giovane ha realizzato la pochezza del suo atteggiamento e ha iniziato a fare le valigie fino a chiudersi in Confessionale per comunicare l’abbandono. Nel frattempo Martina Nasoni ha osservato: “Non se n’è andato Daniele che gli hanno dato dell’omofobo… dai non è così seria la cosa”, mentre Erica si confrontava con Kikò nella panic room: “Lui si sta preoccupando più per sé stesso che per me. Gli ho detto ‘non riesci a dirmi qualcosa che mi faccia stare meno male? Io sto di me**a, quello che ha fatto di là non l’hanno visto solo di là e già mi fa vomitare, ma l’ha visto tutta Italia e solo per questo io mi vorrei scavare la fossa” e a Guendalina che le domandava se sapesse qualcosa: “Non lo so cosa è successo, magari uno si rende conto delle cose dopo”. Gianmarco, che insieme a Kikò aveva redarguito il 22enne napoletano, si è avvicinato alla toscana chiedendole: “Come stai, va meglio?”.