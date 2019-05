Al Gf16 Daniele scarica Martina. Per Gaetano solo sesso da Erica

Niente da fare: al GF le rose hanno spine, i fiori si appassiscono e gli amori non decollano. E’ l’edizione dei pali storici da parte degli uomini alle donne. Gianmarco Onestini ha rimbalzato senza se e senza Ivana Icardi, Guendalina Canessa (che a suo dire lo avrebbe toccato nelle parti intime, nda) e Mila Suarez; Gennaro ha avuto una fiammata per Mila (il tempo di un gioco sotto le coperte) e poi se l’è scollata di dosso; Daniele Dal Moro ha intrecciato una conoscenza con Martina Nasoni durata meno del famigerato gatto in tangenziale e oggi Gaetano Arena ha botolato Erica: “Attrazione fisica sì, attrazione mentale no”.

Al GF dopo le 2, a telecamere spente, succede dgiani tutto, sabato notte Daniele Dal Moro ha avuto un confronto acceso con Martina Nasoni sotto le coperte, le ha dato della “stupida, senza palle”. Non si è visto niente perché la diretta era staccata, ma stamane appena svegli Martina si è lamentata con i coinquilini per le offese e Daniele Dal Moro è diventato paonazzo dalla rabbia: “Sono stato chiaro, mi sta rovinando quest’esperienza, voglio fare il mio GF da solo, le dico le cose con calma ma non le capisce”, i ragazzi hanno ascoltato lo sfogo dandogli ragione, ma quando Martina li ha raggiunti in giardino è scoppiata la bagarre: “Per quanto io possa essere sbagliata, tu certe parole con me non le usi, non te lo permetto, adesso basta. Con me parli a modo” e Daniele: “E il tuo modo?”, “Sono giorni che prendi 100 da parte mia e io di che ca**o vivo? Ti ho sempre difeso davanti a tutti perché solo noi due conosciamo il nostro rapporto”, “Ah ecco adesso io prendo 100, non do niente e quindi mer*a addosso, mi fai passare per una brutta persona. La differenza tra me e te è che io parlo sempre bene di te, mentre tu mi infanghi. Mi getti me**a addosso. Tutte le volte che parlo con te sai cosa percepisco? Che io sono un pirla e tu hai capito tutto, che tu hai la situazione chiara e io sono un cretino. Ma hai 21 anni e la tua arroganza mi dà fastidio, il tuo modo di porti e di ridermi in faccia mi dà fastidio”. La Nasoni ha risposto di avere gli occhi gonfi di pianto e il veronese: “Io non piango, ma mi mangerei un tavolino. Non è che se piangi hai ragione. Te lo ripeto”, “Mi ha fatto male sentire certe frasi. Basta, basta, decido io. Non mi accontento più. Il punto lo metto io. Se sei interessato veramente a me cacci fuori i co***oni, dimostrami cosa pensi, dimmi perché sei attratto da me” ha urlato Martina e Daniele: “Non ridere mentre parlo, mi fai passare al voglia, sei di un’arroganza a 21 anni che mi fa schifo. Parlo non per prenderti in giro ma perché ti voglio bene. Ti rendi conto di come ti comporti?! Mi ridi in faccia e mi dai i buffetti. Hai un atteggiamento da sbruffona e mi innervosisco”. Francesca De André ha domandato: “Martina ma ti ha riempito di parole o no?” e la ternana: “Porca pu**ana sì. Non voglio ripetere i termini. Ha detto stupida, scema e senza pa**e”, “Te le ho dette senza microfono e perché credo di avere una certa confidenza. Te le dico così perché se le dico in maniera basic non capisci! Cerco di dare importanza ai concetti”. Ma Martina si mette a ridere e Daniele viola in volto si alza e se ne va: “Ma cosa ca**o ridi?? Ma vaff***lo!”. Più tardi i due hanno abbassato i toni, ma Martina sembra non voler comprendere che Daniele non prova un sentimento: “Martina, te l’ho detto, mi sto rovinando quest’esperienza e te la stai rovinando pure tu. Sono nervoso dalla mattina alla sera. Ho sempre mal di testa”.

Sempre sabato in un altro angolo della Casa del Grande Fratello, Gaetano “voce profonda” Arena si è impegnato a raffreddare i bollenti spiriti di Erica Piamonte con la quale ha avuto un incontro ravvicinato sotto il piumone: “Quando ci mettiamo nel letto dopo 10 minuti ci dobbiamo dividere altrimenti mi parte… siamo fatti di carne e io non resisto. Però io non voglio prendere in giro nessuno, da parte mia c’è solo attrazione fisica e non attrazione mentale. Se ci vogliamo coccolare sotto le coperte ok, ma a un certo punto ci dobbiamo fermare. Io voglio essere chiaro, non voglio passare per quello che si approfitta della situazione” e la toscana: “Ok, te sei convinto di piacermi di più, ma se mi sento dire queste parole mi fermo e guardo la cosa in un’altra maniera. Finora credevo che anche da parte tua ci fosse la voglia di conoscersi, io avevo capito dal tuo modo di fare di piacerti anche per i modi di fare e per il carattere”, ma Gaetano l’ha bloccata: “Sei una ragazza d’oro e ti auguro di trovare tutto quello che in passato non hai avuto, succederà quando troverai l’uomo giusto, io non credo di esserlo, ma mai dire mai. Al momento so che non mi è scattata la scintilla (gli era scattata per Martina, nda)”. Erica però è dubbiosa: “Hai detto che se ci si mette nel letto è una cosa solo fisica, quindi adesso cambio anch’io. Però penso che non sia vero”, “In base a cosa lo dici?”, “Quando una cosa è solo fisica all’altra persona non frega niente di chiarire, di becchettare o di confrontarsi. Io almeno sono così, dopo un giorno mi annoio. E comunque non ti ho dato segnali che ti facessero pensare a chissà che, non ti ca*o mai” e Gaetano: “No fermati, questo non è vero! Mi cerchi sempre”, “Anche tu” ha ribattuto Erica. In pratica Arena è convinto di essere irresistibile agli occhi di Erica e spinge per una storia di sesso senza amore.