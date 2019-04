Lite choc al Grande Fratello, succede di tutto. Chi rischia adesso

Al Grande Fratello 16 Alberico Lemme e Francesca De André hanno portato scompiglio in una Casa già agitata. Il farmacista ha insultato Ambra Lombardo appellandola con “professore del pisello” e l’insegnante ha reagito con puntiglio invocando scuse che non sono mai arrivate. A difenderla quasi tutte le donne, in particolare Valentina Vignali che ha detto a un sogghignate Lemme: “Tu sei maligno, fai del male alla gente, ma che sei venuto a fare qua? Ringrazia che siamo qua, ci vediamo fuori Lemme, vedrai! Mi fai schifo, non ti sputo in faccia perché siamo davanti a tutta Italia, ma che te ridi? Sei la m**da”. Una lite furibonda culminata in una frase imprudente di Daniele Dal Moro: “Perché non leghiamo e seviziamo Lemme?” e nell’intenzione di Ambra di denunciare Lemme per diffamazione (anche se in un Confessionale ha detto: “Mi chiederà scusa in ginocchio in puntata”).

Intanto Barbara d’Urso a “Pomeriggio Cinque” ha annunciato una decisione “che sconvolgerà” i ragazzi del GF16: “C’è stata una lite molto forte tra Valentina e Lemme per colpa di Ambra. È successo di tutto - ha spiegato la conduttrice - Chi piangeva, chi entrava in Confessionale. Stasera vi mostreremo tutto. I ragazzi non sanno che Lemme non è un concorrente e che dovrebbe stare dentro ancora per un lungo periodo. Ha fatto cose discutibili, ma ha portato anche molta allegria, è stato un giullare. Ebbene questa sera voi telespettatori da casa deciderete con il televoto se deve stare in Casa o se lo volete sbattere fuori. Sarete voi a stabilirlo”.

Ma nella Casa i nervi sono a fior di pelle anche tra Francesca De André e Mila Suarez. La figlia di Cristiano De André ha accusato la modella marocchina di essere ossessionata da Alex Belli e di essere “stupida e rifatta come Michael Jackson. Una ces*a”. La Suarez è stata isolata dal gruppo per la sua vena polemica e ripetitiva. Ma non è finita perché il flirt con Gennaro Lillio le ha attirato le antipatie delle coinquiline. A Pasqua c’è stato un lungo confronto: Mila è gelosa del napoletano che al contrario sfarfalleggia senza troppi pensieri tra la marocchina ed Erica che ricambia l’interesse. Ambra ha fatto notare: “Ho detto alle altre di non avvicinarci a lui per non urtare la tua suscettibilità e a lui ho detto di essere meno ambiguo, di prendere una posizione. Quando ti si chiede se è tutto ok, te rispondi sì e poi fai delle storie che non finiscono più”. Gennaro ha replicato: “Non puoi comportarti come la mia fidanzata, io sono espansivo con tutte” e Mila: “Abbiamo dormito due notti insieme, per me va bene se sei così, ma devi essere rispettoso”.

A Pasquetta invece è toccato a Erica Piamonte scoprire quanto Gennaro sia egoriferito. Due concorrenti dovevano andare a dormire nel camping e il ragazzo le avrebbe detto: “Andiamo te e io a dormire di là”, poco dopo però davanti al resto del gruppo si è rimangiato tutto: “Io dormo con Mila”. Erica si è sentita presa in giro e si è sfogata con Valentina Vignali e Cristian Imparato: “Non sono pazza, so cosa mi ha detto. Adesso ho capito che fa il furbo”. Poco dopo Gennaro, interrogato sull’argomento, ha smentito la versione di Erica, ma la regia ha staccato la diretta. Non c’è pace nel loft di Cinecittà perché nel pomeriggio Francesca De André ha urlato per il ritrovamento di un assorbente usato in bagno: “Nemmeno nei bagni pubblici, nei bagni delle discoteche. Sono schifata, ma cos’è un porcile? Io non farei una cosa del genere neppure a casa mia”. Ed è caccia alla “distratta”.