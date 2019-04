Magalli recidivo, battutaccia in tv su Adriana Volpe. E lei lo gela

"Non parlo con le bestie". Voleva essere una battuta, quella indirizzata da Giancarlo Magalli durante la trasmissione Non è l'Arena di Massimo Giletti ad Adriana Volpe. E complice i noti dissapori trai due ex colleghi de I fatti vostri il pubblico in studio e gli ospiti presenti sono scoppiati una risata, un po' nervosa a dire la verità. Perché l'ennesimo veleno tra Magalli e la Volpe, seppur mascherato da battuta, sta facendo discutere i social e i diretti interessati.

La stessa Adriana Volpe, che per affermazioni pronunciate in tv e su Facebook ha querelato Magalli, non l’ha presa bene e su Instagram ha commentato: "A Pasqua Giancarlo Magalli ad una domanda su Adriana Volpe dice : ‘Non parlo con le bestie’ … posso solo rispondere che 'A Pasqua il rispetto per le donne non è risorto!'", scrive la conduttrice.