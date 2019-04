Mila Suarez, svolta hot con Gennaro. Quel gesto è inequivocabile...

Mila Suarez e Gennaro Lillio, prima coppia del Grande Fratello 16, ma anche coppia che detiene il record del primo incontro ravvicinato sotto il piumone e sotto le telecamere. La Suarez ha litigato furiosamente con Francesca De André che l'accusa di essere ossessionata dall’ex fidanzato Alex Belli, ma in realtà il suo cuore batte già per un altro. Gennaro, ex di Lory Del Santo e testimonial di una nota casa di moda, è rimasto folgorato dalla modella marocchina e nel giro di una settimana ha ceduto alle sue grazie. E viceversa.

Durante la seconda puntata del reality show di Canale 5 Barbara d’Urso ha mostrato una clip in cui i due erano molto vicini non solo di giorno, ma anche di notte, e Mila rivolgendosi al compagno d'avventura ha detto a bassa voce: “Hanno fatto vedere quando eravamo sotto le coperte. Credi si sia visto qualcosa?”. La stessa Valentina Vignali ha rivelato a Barbara d’Urso (che non ha sentito): “Dici che sta nascendo una nuova coppia? Io ho visto molto di più”.

Adesso spunta un video in cui Mila parla con Gennaro e fa un gesto inequivocabile con la bocca. “Chissà quanti danni ci sono fuori” ha detto la modella e il napoletano: “Tranquilla”. “Dici? Magari si è visto qualcosa”. “Niente abbiamo fatto, ci siamo abbracciati”. Ma ad aggiungere pepe a questo GF caliente c’è dell’altro. Gennaro in casa avrebbe attirato gli sguardi di Francesca De André e fuori dalla casa starebbe frequentando una transessuale, secondo quanto riportato da Roger Garth, opinionista di Barbara d’Urso a “Pomeriggio Cinque”. Garth è lo stesso che ha lanciato l’indiscrezione di un flirt tra Cristian Imparato e il parrucchiere di Guendalina Tavassi, una passione che il gieffino ha smentito in diretta lunedì scorso e poi ha confermato in nottata dicendo che si è trattata di una notte e via.