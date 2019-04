Kikò Nalli impazzisce. Imbarazzo totale in diretta

Giovani, forti e… eccitati. Al Grande Fratello i coinquilini si baciano di gran voglia e basta un discorso o un movimento sbarazzino della chioma per mandare in tilt gli uomini. In particolare Kikò Nalli. L’ex marito di Tina Cipollari ha un debole evidente per la professoressa e modella Ambra Lombardo (che però pare aver puntato Gianmarco Onestini, nda) e ieri sera non è riuscito a controllarsi. Era in camera con Enrico, Valentina e Martina quando si è alzato e ha portato le mani sul basso ventre: “Qui è successo qualcosa. Prof. a me non devi dire queste cose. Io adesso mi sono ingrifato. Devo andare via da qui, devo camminare piegato, già gli ormoni qui, poi lei dice pure certe cose”.

Per l'imbarazzo, Kikò si è nascosto sotto le coperte e ha iniziato a preoccuparsi dell’ora: “Sicuri che sia tardi? Non vorrei che i miei figli vedessero”.