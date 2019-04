Grande Fratello, ormoni alle stelle. Erica delusa in lacrime

Ormoni alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Kikò Nalli, Gianmarco Onestini e Enrico Cantarin rimpiangono Audrey Chabloz o meglio la sua bellezza. Kikò ha riconosciuto che era la più bella: “Ha un viso che spacca, un viso che fermate proprio… non ce n’era per nessuna. Se fosse entrata avrebbe portato degli scompensi anche tra le donne”. Enrico invece ha ammesso di aver perso la testa per la valdostana: “Io ero sicuro che sarebbe rimasta lei” e Gianmarco: “Il pubblico è imprevedibile, è difficile capire come vota, evidentemente anche se meno bella rispetto a Audrey il pubblico l’ha percepita come più vera e l’ha premiata”. Kikò era in vena di confidenze e ha rivelato un particolare intimo del suo rapporto con Tina Cipollari: “Sono contento di avere maschi, mi sarebbe piaciuta anche una femminuccia. Ho fatto bam, bam per 5 ore”. Ed Enrico: “Cinque ore a fila?!”, “No, pausa e riprendevo. Eravamo a Parigi quando abbiamo concepito il primo figlio”.

Poi Nalli ha abbassato la voce e la regia ha cambiato inquadratura. Nella Casa sono tutti giovani e forti e sono molti i flirt pronti a esplodere: Mila e Gennaro hanno già avuto un incontro ravvicinato sotto le coperte (anche se a “Pomeriggio Cinque” hanno rivelato che lui starebbe frequentando una transessuale). Gaetano ha preso il palo da Martina che a sua volta è stata “friendzonata” da Daniele (ieri durante il gioco obbligo o verità il veronese ha risposto un secco no alla richiesta di baciare Martina, nda) e ci è rimasta malissimo. A Erica piace Gennaro, ma non disdegna Francesca De Andrè, mentre non si capisce se Daniele “ama o odia” Erica alla quale Valentina Vignali ha consigliato di mostrare di più sé stessa e meno centimetri di pelle. E poi ci sono Ambra e Kikò: solo amicizia?