Che (brutto) tempo che fa. Fazio cancellato dai palinsesti di Rai1

"Che tempo che fa" cancellato dai palinsesti di Rai1 del prossimo anno. L'indiscrezione arriva da Dagospia: il sito spiega che il programma condotto da Fabio Fazio non andrà più in onda sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. I palinsesti del prossimo anno sono in fase di definizione, ma secondo il sito l'orientamento di viale Mazzini sarebbe questo.