Andrea Roncato racconta tutto: "Basta con gli eccessi. Ecco perché ho cambiato vita"

“Non ho mai nascosto di aver frequentato gente che viveva di notte tra gli eccessi. Però ho imparato da mio padre sagrestano a fermarmi un attimo prima. Ho deciso da un momento all’altro di cambiare vita”. Il racconto di Andrea Roncato (55 film e circa 500 episodi di fiction alle spalle) nello studio di "Storie italiane" fa riavvolgere il nastro dei ricordi.

Roncato ha raccontato di aver conosciuto la sua attuale moglie Nicole dopo aver recitato con sua figlia Giulia in un film. “Una sera a cena Nicole chiamava sua figlia per sapere con chi stesse. Poi ci siamo presentati ed eccoci qui: 7 anni di fidanzamento con un matrimonio”, dice l’attore bolognese legatissimo alla sua spalla Gigi Sammarchi. “Lui riesce sempre a trovare il lato positivo a tutto. Una volta, ad uno spettacolo, dietro le quinte ero disperato perché non rideva nessuno e lui mi disse: Erano attenti! Rimasi senza fiato perché gli risposi: Gigi, devono ridere”. Parola di Roncato.