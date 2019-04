Incidente nel letto. Bufera Vignali per le mutande

Visualizza questo post su Instagram

Assurdo come il Grande Fratello riesca a fare scandalo anche quando non accade nulla. Nelle ultime ore è diventata virale l'immagine della gieffina Valentina Vignali mentre si infila sotto le coperte e, senza malizia, nel corso del gesto allarga le gambe. Ebbene, lo scatto che sta circolando sembra mostrare la Vignali senza mutande, con le parti intime in bella vista ma accuratamente pixellate. Peccato che basta fare un giro in rete per scoprire che nello screen originale, senza censure, in realtà Valentina indossa regolarmente gli slip. Insomma, non c'è nessun momento hot immortalato dalle telecamere, nessun nudo frontale che, onestamente, sarebbe stato decisamente troppo audace anche per gli standard del reality di Canale 5. Chi proprio andasse in cerca di nudità al GF2019 può consolarsi nel vedere il topless di Mila Suarez, che si è mostrata a seno scoperto mentre si cambiava in camera. La modella di origine marocchina non ha remore né pudori, per quanto ormai un petto femminile non scandalizzi più nessuno, neppure sulla tv in chiaro. Per quanto riguarda gli organi sessuali in vista, c'è il precedente della doccia di Cecilia Rodriguez al GF Vip, che però fu del tutto accidentale e non voluto. Del resto, risulta difficile pensare a una Valentina disposta a esporsi fino a questo punto, dal momento che lei stessa ha criticato proprio la scelta della Suarez di mostrarsi in topless. La Vignali ha fatto discutere anche per una frase di qualche giorno fa, in cui in modo decisamente infelice ha accostato il dramma del cancro alla tiroide che ha vissuto al fatto di essere stata tradita dall'ex Stefano Laudoni: “Sopporterei 10 tumori, ma non un altro tradimento”, ha dichiarato, scatenando inevitabilmente una pioggia di critiche. #GossipTvOfficial Fonte Fanpage.it