Che tonfo. Carrà abbattuta dalla fiction

La televisione italiana offre il meglio di sé il giovedì sera con “A raccontare comincia tu” e il “Maurizio Costanzo Show”, ma questa volta i dati Auditel smentiscono i social in solluchero per Raffaella Carrà. L’intervista all’icona Sophia Loren ha fatto crollare gli ascolti rispetto alla prima puntata con Fiorello: solo 1.652.000 spettatori pari ad uno share del 6,8% contro i 2.300.000 telespettatori e il 9,4% dell’esordio.

C’è da dire che la contro programmazione era forte: su Rai1 la terza puntata della fiction “Mentre Ero Via” ha conquistato 4.873.000 spettatori pari al 21,4% di share e su TV8 è stato boom inatteso per la partita Arsenal-Napoli di Europa League che ha conquistato 2.349.000 spettatori per il 9,4%. Successo sul web e in termine di telespettatori per il “Maurizio Costanzo Show” dedicato ai tre tenori della tv Bonolis, Conti e Scotti. Il programma di Costanzo, è volato al 16,3% con oltre 1.230.000 spettatori aggiudicandosi la seconda serata.