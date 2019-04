Mila Suarez al Grande Fratello si consola così. Ma è in piena crisi

Mila Suarez ha parlato molto nella Casa di Cinecittà della turbolenta fine della storia d'amore con Alex Belli. Ma la modella marocchina avrebbe trovato una spalla su cui piangere e labbra "sulle quali morire", quelle di Gennaro Lillio. Secondo i racconti degli altri gieffini, mercoledì notte i due si sarebbero baciati per la prima volta. Stamane Gennaro si è limitato a dire: "Sono esuberante, caciarone, ma sono molto riservato quando si tratta del mio privato".

Nel frattempo, Mila al "camping Carmelita" si è sfogata di nuovo con Daniele e Ambra: “Ho sofferto molto per Alex. Spariva e poi tornava e iniziava a piangere, lacrime di coccodrillo. L’ho perdonato una, due volte, ma poi mi sono chiesta: con chi sto? E pensa che stavamo facendo un percorso per fare un bambino, ma pensa se tiravo fuori le mie ovaie per fare un bambino e questo poi spariva di nuovo? Il giorno prima amore mio, mi ha fatto rifare il seno, l’ha pagato lui, 3000 e non 8000 mila perché ha fatto i post social d’accordo con il dottore, e dopo una settimana se ne va con un’altra appena conosciuta. Poi mi mandava i messaggi dicendomi che mi dava l’ultima possibilità per tornare. Mi dava l’ultima chance. Mi sento presa per il c**o".

Ma la Suarez ha anche rivelato le prime antipatie: "Erica e Audrey mi sono sembrate le più impostate, volevano mettersi in mostra" e il giovane di Verona conferma: "Sì la penso come te, soprattutto Erica. Io ho nominato la biondina perché non la vedevo molto naturale. Non ho problemi a dire le cose in faccia". "Ah quindi non abbiamo sbagliato noi donne, lo hai penato anche te che sei un uomo e non puoi avere invidia" ha concluso la Suarez.