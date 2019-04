A X Factor arrivano cuochi e trapper. Ecco chi saranno i nuovi giudici

Prima partirà “The Voice of Italy” con l’attesissimo ritorno di Simona Ventura su Rai2, poi scatterà la nuova stagione di “X Factor” condotta sempre da Alessandro Cattelan. Ma chi saranno i giudici del talent musicale di Sky? Nella rubrica le chicche di gossip, il settimanale “Chi” ha anticipato due nomi clamorosi: il trapper Achille Lauro e Joe Bastianich, già volto noto di “Masterchef”. “Un nome è la rivelazione sanremese Achille Lauro, che ha rifiutato The Voice di Simona Ventura. Il secondo è un colpo di scena, ma per Sky è un “usato sicuro”: si tratta di Joe Bastianich, da tempo volto e giudice di MasterChef. Bastianich è da sempre un grande appassionato di musica e suona in una band in giro per l’Italia (The Ramps, nda)” si legge nella rivista diretta da Alfonso Signorini. Mistero sugli altri due coach.