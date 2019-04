Continua il balletto di Giletti. Quasi trovato l'accordo con Cairo

Uniti, all’ombra del cavallo. Ma in questo caso si tratta di un cavallo di razza: Giletti. Che va al “Massimo” con il suo editore di La7 Urbano Cairo (la metafora calza a pennello vista la foto scattata nella storica sede Rai). Sembra che tra Cairo e Giletti, dopo la ventilata ipotesi di un ritorno in Rai del super conduttore, sia in dirittura d’arrivo un nuovo accordo.

Cairo, qualche settimana fa, era giunto a Roma per incontrare Massimo Giletti, che conduce “Non è l’Arena” su La7 con il pieno di ascolti triplicati per quella fascia oraria nell’ultimo anno. I due si sono incontrati a cena, come vi avevamo mostrato dalle foto esclusive. Fettuccine, branzino e gelato. Trattativa. Una cena nel cuore di Roma e poi, dopo la mezzanotte, una passeggiata in via del Corso sino a Largo Chigi. Giletti, Cairo e Salerno (direttore di Rete a La7) si erano ritagliati un po’ di tempo per parlare comodamente del futuro del giornalista. Appunto, in Rai o a La7?

La Rete ammiraglia avrebbe messo di nuovo gli occhi su Giletti (garanzia per gli ascolti) per una “Vita in diretta” del tutto nuova. Ma sembrerebbe, da un’indiscrezione bomba, che Massimo non abbia deciso di traslocare in viale Mazzini. Insomma, pare che il suo ufficio resti quello di via Monte Zebio (di fronte al quartier generale della Rai), cuore e motore di “Non è l’Arena”.