Valentina Vignali choc: "Sopporterei dieci tumori ma non un altro tradimento"

Valentina Vignali, giocatrice di basket, influencer da 2 milioni di follower e concorrente del Grande Fratello16, si è messa subito al centro dell’attenzione per una frase choc sui tumori: “Sopporterei altri dieci tumori ma non un altro tradimento”. La “Vignalona”, come l’hanno soprannominata i suoi fan per le misure giunoniche, ha detto fin da subito che l’ex fidanzato Stefano Laudoni l’aveva tradita e che mai e poi mai avrebbe voluto un confronto nella Casa di Cinecittà. A sua volta, Laudoni e la nuova fidanzata avevano risposto ironicamente su Instagram, ma poi hanno cancellato i post. Ma la cestista 27enne, colpita da cancro alla tiroide, ha raccontato ai coinquilini il tradimento aggiungendo una frase infelice che ha scatenato una bufera sul web: “Sopporterei altri dieci tumori, ma non un altro tradimento. Sono stata proprio male. Avevo perso 12 kg. Adesso sono serena, sono tranquilla, ma io ho passato una schifezza rara per colpa del mio ex. L’ultimo anno è stato un tira e molla. Me ne ha combinate di tutti i colori”. Oggi Valentina è fidanzata con il fotografo Lorenzo Orlandi, ma la storia con Laudoni lunga 5 anni e mezzo ha lasciato il segno. L’esuberante Valentina non ha peli sulla lingua e lo ha dimostrato di nuovo stasera. Il GF ha deciso che Audrey e Erica passeranno la notte in Casa e non nel camping e la giovane: “Facciamo un brindisi al tasso di fregna che si è alzato”.