Valentina Vignali, così umilia l'ex al Grande Fratello

Al Grande Fratello 16 Valentina Vignali, influencer fedele alla filosofia del lato B in bella mostra su Instagram e al food porn per raccattare like, è già la beniamina dei social. La cestista, alta 1,83cm e dal fondoschiena palestratissimo, si è presentata ricordando le corna (fa pure il gesto con la mano, nda) di Stefano Laudoni: “Eh sì Barbara, un tuo amico. E che dobbiamo fare! Adesso sono fidanzata da 3 mesi. io ho un carattere ingombrante, se ti piaccio bene, altrimenti ciaone”. Poi ha ricordato: “Grazie allo sport ho scoperto di avere il cancro alla tiroide, andavo agli allenamenti e mi veniva da piangere. È stata dura ma ce l’ho fatta”.

Di recente Valentina Vignali è balzata agli onori della cronaca per aver “consigliato” a Matteo Salvini di mostrare il fondoschiena sui social per fare incetta di like e cuoricini. All’interno della Casa del Grande Fratello 16 si è distinta subito: ha iniziato a spettegolare con Kikò Nalli, ha mangiato come se non ci fosse un domani nonostante la diretta e ha regalato la prima perla del GF16. In risposta a Jessica che raccontava quanto fosse stato cattivo Morgan, ha detto: “Certe volte credo che alla gente je scurre**ia er cervello”.