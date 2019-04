Grande Fratello, chi entra e chi è già fuori. E Malgioglio sgancia la bomba

Il Grande Fratello 16 è l'apoteosi della tv "meta dursiana": i concorrenti sono come le orate di Orbetello, autentici prodotti del suo vivaio. Le dinamiche sono già state pianificate con cura, sappiamo cosa ci aspetta. La puntata d’esordio vede Audrey Chabloz ed Erica Piamonte al televoto, mentre Angela Losito è la prima delusissima eliminata. La prossima settimana entreranno le sorelle De Andrè e Alberico Lemme. Il GF16 è un’endovena di "parenti di" ed "ex fidanzate di".

Barbara d’Urso inizia la nuova avventura sulle note di “The Final Countdown”: vestito lungo nero sormontato da fiocco rosa. Cristiano Malgioglio invece sembra il Tenerone rosa del “Drive in” e Iva Zanicchi lo fulmina: “Ma come si è conciato Cristiano? Sembra un coniglio vestito a festa”. Buona la prima per la coppia di opinionisti.

Grande Fratello: Gennaro Lillio e Ivana Icardi

La Casa di 850 mq è stata rinnovata con colori vivaci e la conduttrice pesca il primo concorrente dalla piscina dove è stato allestito un party. Il prescelto è Gennaro Lillio, 27enne mammone di Napoli. E’ uno sconosciuto? Nemmeno per sogno! E’ l’ex di Lory Del Santo: “Abbiamo avuto un’amicizia intensa e particolare durata due mesi”, oggi si definisce “disperatamente single”. La seconda a entrare è Ivana Icardi, sorella dell’attaccante dell’Inter Mauro. Ed è chiaro a tutti che dalle parti di Appiano Gentile staranno facendo i salti di gioia. La ragazza si presenta gettando monnezza su Wanda Nara: “Ho perso il rapporto con mio fratello per colpa di questa donna che lo tratta come un bancomat”. La d’Urso le mostra le foto di Uanda in versione “non vedo, non sento e non parlo” e Ivana: “Se ha qualcosa da dire me la dica in faccia che dobbiamo chiarire due tre cose. A Mauro dico di vedermi così si ricorda di sua sorella”. Più tardi, in diretta su Mediaset Extra, si chiuderà nell’armadio ironizzando sul fattaccio di Cecilia Rodriguez.

Grande Fratello: Kikò Nalli e Valentina Vignali

Dopo la gag tra Barbara d’Urso e Malgioglio in kilt scozzese (le mutande ci sono o non ci sono?), fa il suo ingresso in Casa Kikò Nalli, 48 anni, ex marito dell’opinionista Tina Cipollari. “Siamo rimasti in ottimi rapporti, ma non fatela venire. Ho voglia di innamorarmi di nuovo” racconta il parrucchiere che trascorrerà tutta la serata a guardarsi intorno con aria incerta. A seguire tocca all’esuberante Valentina Vignali. La giocatrice di pallacanestro e influencer da 2 milioni di follower ricorda che l’ex fidanzato Stefano Laudoni (amico di Barbara, nda) le ha messo le corna. Barbara gira il coltello nella piaga facendoci intuire che non è finita qui. La Vignali precisa di avere una personalità ingombrante e infatti quando Gennaro, in costume per tutta la sera, storpia l’italiano con un: “Mi hanno rimasto così”, lei piazza la frecciatina: “Mi hanno rimasto… già così fa molto ridere”.

Grande Fratello: Jessica Mazzoli, Morgan e la creatura

Cosa non si fa per “dare da campare” a una creaturella di sei anni? Niente come dimostra Jessica Mazzoli, ex cantante di X Factor ed ex compagna di Morgan dal quale ha avuto la piccola Lara. La 26enne di origini sarde si presenta: “Vorrei che venisse fuori la Jessica che non ha a che fare con Morgan e brilla di luce propria”. E coerentemente il video di presentazione e la sua prima ora in Casa sono incentrati su Morgan. La d’Urso la provoca e lei deve stare agli ordini: “Farò in modo che mia figlia non veda mai l’intervista in cui dice che l’ho incastrato. Me ne sono andata da casa per il benessere mio e di mia figlia. Deve fare il percorso psicologico riabilitativo genitoriale che le sedi competenti hanno stabilito per lui”. Malgioglio taglia corto: “Se la ragazza avesse ragione sarebbe un grave sputtanamento di Morgan”. Jessica raggiunge i coinquilini, ciacola subito con Ivana e Valentina che regala la prima perla: “Io credo che a volte alla gente je scurre***a er cervello”. La finesseeeee.

Grande Fratello: Gaetano Arena e Cristian Imparato

Gaetano Arena, 32 anni, napoletano belloccio. E come dicono a Napoli per indicare una copia dell’originale, lui è “il parallelo di Johnny Deep”. La voce è così profonda che pare aver ingoiato direttamente Alex Belli. Lui si sente tanto pirata, a noi pare più un pirla specie quando afferma: “Le donne non reggono il mio sguardo per più di 15 secondi”. Successivamente entra Cristian Imparato, 23 anni. E’ il baby vincitore del talent “Io canto” però è più noto per i ritocchini negati con forza nel salotto di Pomeriggio Cinque”. Barbara d’Urso lo presenta così: “E’ la prima volta che ti separi da mamma e nonnetta”. Aggiungere altro è puro esercizio di stile.

Grande Fratello: Martina Nasoni ed Enrico Cantarin

Barbara d’Urso sceglie la concorrente Martina Nasoni direttamente in studio. Finalmente una che ha fatto il casting… sì in teoria. La Nasoni, 23 anni, fa la tatuatrice e a causa di una cardiopatia ha il pacemaker: “Quest’estate si è presentato un ragazzo con un foglio ed era Irama che mi ha dedicato la canzone La ragazza con il cuore di latta”. Primo caso di “ragazza della canzone di del fidanzato di” (Irama all’epoca era fidanzato con Giulia De Lellis). Segue Enrico Cantarin, look alla Gesù e carattere alla Lucifero. Ha 26 anni, è single e ha poca voglia di lavorare lavora nel negozio di pelletteria del padre. Ostenta il dialetto veneto e i social nemmeno quotano la sua eliminazione per bestemmia. La d’Urso gli chiede se ha temuto di non avercela fatta e quello: “Sono durato meno di un rapporto sessuale”. Un chiodo fisso perché pare che abbia girato film per adulti.

Grande Fratello: la Baronessa Dursenstein

Quando c’è un colpo di genio bisogna ammetterlo. La d’Urso ha introdotto al GF la casa della Baronessa Dursenstein che rievoca la Frau Blucher di Frankenstein jr con tanto di nitriti di cavalli imbizzarriti. Da questa parte del loft di Cinecittà entrano Enrico e Mila Suarez, 31 anni, modella marocchina, ma soprattutto ex fidanzata di Alex Belli che le ha spezzato il cuore. La d’Urso le mostra il video in cui Belli e la nuova fidanzata l’accusano di essere bipolare e Mila: “Mi ha lasciato sola, senza famiglia, si deve vergognare per il male che mi ha fatto. Delia? E’ una donna senza dignità, deve camminare con la testa bassa, non ha niente di femmina. Era sposata ed è entrata nel letto del mio uomo. Oggi per me Alex è piccolo così, mi ha lasciato per Delia e il giorno dopo mi ha detto ‘salvami da lei’. Mi ha trattato senza rispetto”. E dunque diamo per certo che vedremo nella Casa anche l’attore che fa della sua vita un’eterna “Centovetrine”.

Grande Fratello: Gianmarco Onestini

Gianmarco è il fratello di Luca Onestini, ex tronista di UominieDonne ed ex GFVip. Ha 22 anni e “FA lo studente di Giurisprudenza” per diventare diplomatico. Ci pare che la stia prendendo alla larga. Iva Zanicchi sbava: “Questo non ha solo la tartaruga ha anche gli uccelli, tutto lo zoo”. Nelle prossime puntate ci propineranno il faccia a faccia con l’odiata Soleil Sorgè che tradì il fratello Luca mentre era al GFVip.

Grande Fratello: Serena Palombelli

Serena Palombelli che non è una raccomandata come pensano i maligni: “Ha fatto un provino regolarissimo, un casting come tutti gli altri – ripete la d’Urso -. Mi ha chiamato Barbara, mia amica da tanto tempo e le ho dato il numero di telefono uguale per tutti”. Certo, chi non ha il cellulare della d’Urso? La ragazza ha 29 anni, fa l’estetista e la sua vita è cambiata a 7 anni quando è stata adottata: “I miei genitori sono secchioni, io no, faccio l’estetista. Mio padre è coccolone, mia madre è più bacchettona. Il mio sogno era il Grande Fratello”. Incredibile come i lineamenti del viso di Serena assomiglino a quelli della mamma adottiva. Per ora sembra uno scoiattolino in una tana di iene.

Grande Fratello: i quattro del Grande Ranch

Al posto del lido Carmelita c’è il camping Carmelita, qui ci sono i quattro aspiranti concorrenti del GF. L’ “addominalato” Daniele è il prescelto, mentre Erica finirà al televoto con Audrey. Angela è la prima eliminata del reality.

Grande Fratello: Ambra Lombardo e Michael Terlizzi

Ambra Lombardo, siciliana single di 33 anni, è una professoressa di letteratura e storia ma anche una modella. Infatti qualche anno fa ha partecipato a Miss Italia. Si definisce un’insegnante molto severa e rigorosa tuttavia non disdegna incursioni nei bassifondi linguistici. Quando vede Michael Terlizzi se ne esce con un: “Devo dire che è proprio un cesso…”. Fa il suo ingresso a braccetto di Michael, il figlio “monociglio e monoespressione” di Franco ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Il 33enne, laureato in Filosofia, sostiene di non essersi mai innamorato. La d’Urso: “Vuoi dire qualcosa a tuo padre?”, ma il filosofo non ha nemmeno uno straccio di aforisma: “Non so cosa dire”. Fuori programma: Terlizzi jr e Gianmarco Onestini si conoscono perché hanno fatto Temptation Island, ma la d’Urso non sembra saperlo: “Perché siete così affiatati? Ahh avete fatto Temptation, il programma di Maria, viva Temptation” urla con un sorriso tirato.

Grande Fratello: gli altarini di Cristiano Malgioglio

A mezzanotte e mezzo, l’opinionista sgancia una bomba con la massima nonchalance: “Comunque sono contento che dentro la Casa ci siano due gay”, Barbara d’Urso: “Ma che dici?” e Malgioglio: “Tesoro, ci sono due gay. Ogni mamma conosce le sue figlie”.

“Non fare nomi, se vorranno lo diranno loro. Uno forse lo immagino, lo ha anche accennato (Cristian, nda)” osserva la d’Urso e il cantante: “E l’altro anche se non lo immagini lo è!”. La Zanicchi lo invita a tacere, mentre la d’Urso fa l’inzighina: “E da cosa l’hai riconosciuto?”, “Ho fiuto”. Poco dopo Malgioglio scatena un’impropria caccia al gay: “Mi sono sbagliato, non sono due, ma tre e mezzo”, “Ma non è vero!” replica Barbara e quello: “Tre di sicuro e uno un po’ e un po’, vuoi saperlo meglio di me?!”.

Grande Fratello: le nomination

I sette maschi della Casa di Cinecittà devono scegliere chi eliminare tra Audrey Chabloz, 27 anni, ragazza immagine a Ibiza che si definisce “valdostana, ma italiana al 100%” e Angela Losito, barese di 28 anni, speaker in radio nonostante la dizione fallace. Le testosteroni che menti fanno fuori Angela semplicemente perché esibisce meno il c**o e le tette di Audrey. Ma a sua volta la valdostana va al televoto con Erica.

Grande Fratello: Alberico Lemme

L’odioso farmacista Alberico Lemme entrerà nella Casa tra 7 giorni insieme alle sorelle Francesca e Fabrizia De Andrè. Per ora il farmacista ha aggiunto fango al fango: “Cristiano sei regolare?”, “In che senso?”, “Fai la cacchina?”. E’ l’1 e 20, la conduttrice accoglie Angela: “Non ti preoccupare starai qui con me per tutte le puntate”. Il bello dei GF della d’Urso? Che per tutti c’è il premio di consolazione: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live non è la d'Urso.