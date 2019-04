Concorrenti già delusi: "Il Grande Fratello non è più..."

Quando si dice "sputare nel piatto dove si mangia". Il Grande Fratello non è come quello di una volta, il "Re è nudo" e gli inquilini del GF 16 ne hanno l’esatta e piena percezione. Cristian Imparato (l'opinionista nel salotto della d'Urso) e Gennaro Lillio (il personal trainer) stavano parlando in giardino delle reciproche esperienze televisive. Cristian ha ricordato: “Quando ho vinto Io Canto per una settimana casa mia era piena di gente” e Gennaro: “Ti ricordi quando vinse Marco Carta? Gli dedicarono delle puntate post Amici tanto ebbe successo. Lo seguirono con le telecamere fino nella sua città d’origine”. Cristian ha capito che i tempi sono cambiati: “I social hanno modificato tutto, ci sono troppi talent” e Gennaro: “Eh sì, pensa: ci sono gli ospiti di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, gli allievi che escono da Amici, poi Ballando, subito dopo i tronisti che fanno la scelta, a seguire Temptation Island, cioè escono 100 personaggi all’anno. Tanti, troppi. Anche il Grande Fratello non sarà mai più come quello originale”. Dunque siamo passati dai personaggi pirandelliani a quelli dursiani: ragazzi e ragazze molto giovani (l’età media è 26 anni) già consapevoli che il GF non è più un trampolino di lancio (fatte le dovute eccezioni, nda), ma un’occasione di lavoro ben pagata che, se va bene, dura al massimo due mesi. È la tv mordi e fuggi, bellezza!