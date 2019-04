Pamela si sposa o no? Sul matrimonio della Prati scoppia il caso

Il giallo sul matrimonio di Pamela Prati è diventato un caso nelle ultime settimane. I fatti: la prima donna del Bagaglino dovrebbe sposare (data ancora blindata come la location, forse in Umbria) Mark Caltagirone. Di lui, imprenditore di professione che pare non abbia rapporti di parentela con l’altro omonimo ramo degli imprenditori romani, si sa molto poco. Quasi zero. Nessuna foto sui social, nessun profilo attivo. Così, ai più maligni è sorto qualche dubbio. Esiste per davvero quest’uomo?

Ma stamattina a Storie italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai1 con ascolti altissimi, la manager della Prati ha rotto il silenzio raccontando come stanno realmente i fatti. Ovvero, ha raccontato la sua verità e ha difeso la privacy della coppia (Prati-Caltagirone) unitamente a quella dei due ragazzi in affido (che secondo la manager sarebbero all’estero al momento). “Questo matrimonio s’ha da fare”, verrebbe da dire. Dunque, secondo il racconto di Eliana Michelazzo (agente di Pamela) su Rai1 sembrerebbe forte la volontà che ha Pamela nel difendere con le unghie la propria privacy.

Ma il vero giallo resta come la curiosità di decine e decine di fan, dopo il matrimonio annunciato in tv e sui giornali dalla Prati. Tutti vorrebbero conoscere tale Mark Caltagirone. Forse è solo questione di tempo? Intanto, c’è un’altra indiscrezione: Pamela avrebbe già festeggiato l’addio al nubilato. Meglio usare il condizionale.