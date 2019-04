Wanda Nara bacchetta Ivana. Adesso la famiglia Icardi trema

Wanda Icardi sembra essere molto preoccupata dalla partecipazione di Ivana Icardi, la sorella dell’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, al Grande Fratello 16. Su Canale 5 inizia il reality show e da giorni la prorompente Wanda sta pubblicando su Instagram fotografie e messaggi criptici che sembrano rivolti a Ivana e alle sue probabili rivelazioni familiari davanti a mezza Italia.

Da tempo, tra le due donne di Mauro volano stracci: si accusano a vicenda di essere interessate ai milioni del giocatore. Uanda ha dichiarato che Ivana ha quasi estorto del denaro al fratello e che è in cerca di visibilità, di contro la 23enne argentina va di salotto in salotto a urlare che l’ex moglie di Maxi Lopez non avrebbe mai guardato Maurito se non fosse stato un calciatore e che fa di tutto per allontanarlo dai familiari. Il calciatore si è schierato con la moglie e ha invitato la sorellina a "occuparsi degli altri fratelli".

Dopo che è stata ufficializzato l’ingresso di Ivana nella Casa di Cinecittà (ha preso parte anche al GF argentino), Wanda Nara ha pubblicato su Instagram tre foto che la ritraggono come le tre scimmiette: non vedo, non sento e non parlo. E ieri ha postato altri due scatti in cui indossa una camicia maculata e scrive: “Non cambiare affinché la gente ti ami, sii te stesso e la gente corretta ti amerà” e “Dicono che quelli che più fanno, più pagano, ma quando non c’è giustizia c’è memoria”. Il tutto con il simbolo del leone. Super Wanda si rivolge alla società nerazzurra con cui i rapporti sono tesi a causa del rinnovo del contratto del marito o come appare più probabile sono sintomo di un certo nervosismo per il ciclone Ivana?