Colpo di scena: al GF c'è pure l'ex di Morgan

Barbara d’Urso è intervenuta a “Forum” per ricordare l’appuntamento di stasera con il Grande Fratello 16 (Canale 5 ore 21.20) e ha rivelato una nuova concorrente: Jessica Mazzoli, la mamma della seconda figlia di Morgan che l’ha accusata di averlo “incastrato”. La d’Urso ha annunciato anche una prima immediata replica al cantante impegnato come coach nel talent “The Voice of Italy”. Il collegamento con Forum non è stato casuale visto che la figlia adottiva della conduttrice Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, Serena, sarà una delle inquiline della Casa di Cinecittà. La d’Urso ha domandato: “Come sta la mamma Barbara?” e la Palombelli: “In ansia”.

La regina del “caffeuccio” ha raccontato un retroscena: “Un giorno mi chiama la Palombelli e mi chiede come si fa per fare il casting del GF e io le do il numero di telefono che è uguale per tutti. Lei mi dice è per la figlia, è il suo sogno più grande. Ha fatto un casting regolarissimo, come tutti gli altri, e io mi sono subito innamorata, è una ragazza troppo, troppo carina. Una ragazza semplice”, la Palombelli, visibilmente imbarazzata, l’ha fermata: “Ti devo salutare perché così mi fai commuovere, mi viene un nodo in gola”.

Intanto però un bug sul sito ufficiale del Grande Fratello, scoperto dalla pagina Facebook “Grande Fratello e “Isola dei Famosi News”, ha permesso di spoilerare la lista dei partecipanti al reality show. Entreranno Ivana Icardi, Mila Suarez, Valentina Vignali, Serena Rutelli, Ambra Lombardo, Jessica Mazzoli, Martina Nasoni, Kikò Nalli, Gianmarco Onestini, Micheal Terlizzi, Gennaro Lillio, Gaetano Arena, Cristian Imparato, Enrico Contarin. Nel Grande Ranch ci sono altri quattro concorrenti: Daniele Dal Moro, Audrey Chabloz, Erica Piamonte e Angela Losito. Di questi 4 solo 2 entreranno nel loft di 850 mq di Cinecittà. La diretta sarà disponibile dalle 10 del mattino alle 2 di notte, mentre le puntate salgono da 8 a 10 facendo terminare il Grande Fratello a metà giugno.