Sandra Milo nei guai col fisco, parla la figlia: ecco la verità

Le ultime dichiarazioni di Sandro Milo hanno lasciato tutti senza parole. La diva ha raccontato a Verissimo il suo momento di disperazione per i debiti legati al fisco. “Sai quanta gente nelle mia condizione ha pensato di farla finita?”, ha detto la diva della Dolce vita confessando di aver pensato al suicidio. Su Rai1, a ItaliaSì, il programma del sabato pomeriggio condotto da Marco Liorni, contemporaneamente all’intervista della grande Sandra è arrivata a sorpresa la figlia della Milo.

Si tratta di Deborah Ergas, che ha parlato a lungo di sua madre così: “Non sapevo di questa intervista di mia madre ed è stato uno shock. Forse quelle sue frasi sono state un gesto di altruismo di mia madre, che come tanti italiani è alle prese col fisco. Si è immedesimata in quelle persone che hanno vissuto momenti difficili con il fisco. Non ha nulla di intestato, ma vive del suo lavoro. Ha fatto quelle dichiarazioni, probabilmente, per dare uno scossone a chi è finito nelle mani del fisco. Mamma ha sempre amato la vita. Tanto”, ha raccontato Deborah.

Lei, su Rai1, ha svelato di non sapere nemmeno della partecipazione di sua madre a Verissimo dove ha rilasciato quelle dichiarazioni shock. Liorni e i saggi in studio (Rita Dalla Chiesa, Mauro Coruzzi ed Elena Santarelli) hanno ospitato un esperto ribadendo che ci sono tanti strumenti a disposizione dei contribuenti per rimettersi in carreggiata con il fisco. Sandra, rossetto marcato sulle labbra e capelli biondi, è una donna che ha sempre lottato nella sua vita “carambolica”. Piena di successi, premi, amori e momenti difficili. Tutto passa. Soprattutto quando alla base della vita c’è sempre stato l’amore. E Sandra ne sa qualcosa. Sabato prossimo si terrá a Roma il super party per i suoi 86 anni. Lo ha organizzato uno dei suoi più cari amici, Alfonso Stani (re della movida capitolina).