Ex e sorelle di... Barbara d'Urso svela il Grande Fratello 16

Il Grande Fratello 16 riapre i battenti lunedì 8 aprile su Canale 5. Mediaset ha confermato la data solo ieri e Barbara d’Urso ha cominciato a distillare le prime indicazioni sulla nuova edizione. Al settimanale “TV Sorrisi e Canzoni”, la conduttrice napoletana ha rivelato i primi quattro nomi: Kikò Nalli, mago dei tutorial di “Pomeriggio Cinque” e soprattutto ex marito dell’opinionista di “UominieDonne” Tina Cipollari, Mila Suarez, ex fidanzata dell’attore Alex Belli, Ivana Icardi, sorella del bomber dell’Inter Mauro nonché cognata di Wanda Nara con la quale litiga sia in Argentina sia in Italia, e Cristian Imparato, l’ex baby vincitore di “Io Canto” condotto da Gerry Scotti.

Come l’anno scorso il cast sarà misto: volti noti al parterre televisivo del pomeriggio e qualche sconosciuto. Sempre a “TV Sorrisi e Canzoni”, Barbara d’Urso ha dichiarato: “Sarà una bella alchimia. Ci sarà una bella sinergia tra il Gf e gli altri programmi che conduco”, ma ha messo le mani avanti sugli ascolti dopo i risultati deludenti dei due reality che l’hanno preceduta: “Sarà impossibile replicare i risultati straordinari del GF15”. In verità, di quell’edizione si ricordano solo il ciclone Aida Nizar e le espulsioni di Baye Dame e Luigi Favoloso.