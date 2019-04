Marina La Rosa, siluro in finale. Maddaloni conquista l’Isola

Marco Maddaloni vince l’Isola dei Famosi e fa doppietta come Walter Nudo. Il judoka di Scampia nel 2013 si è aggiudicato anche Pechino Express. La grande sconfitta è Marina La Rosa, seconda con molti dubbi: era la preferita in tutti i sondaggi online. Luca Vismara terzo, Sarah Altobello quarta e Aaron Nielsen quinto. La 14esima edizione del reality show di Canale 5 si è chiusa con un verdetto a sorpresa: il judoka ha fatto la proposta di matrimonio alla storica fidanzata Romina, madre dei suoi figli, a televoto aperto e ha ottenuto il 61% delle preferenze lasciando alla siciliana appena il 39% dei voti. Maddaloni ha dedicato la vittoria al ritirato e innominabile Ghezzal e ha vinto 100.000 euro (la metà andrà in beneficienza). Ma i compagni d’avventura non l’hanno festeggiato.

Aaron arriva quinto

Per la finale di questa dissestata Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi si incarta in un lamé dorato con il solito spacco vertiginoso. Felice di aver portato in porto il vascello dei pirati fantasma parte con il piede sull’acceleratore: fuori subito Aaron Nielsen che perde il televoto con Sarah Altobello. Quando il figlio di Brigitte entra in studio, trova la fidanzata Francesca. L’amore fresco e sincero si riconosce ed emoziona sempre. Aaron, in boxer giallo canarino, e Francesca sono i tenerelli.

La lite Soleil Sorgè-Marina La Rosa

La finale dell’Isola dei Famosi si accende con lo scontro tra l’ape regina Marina La Rosa e l’amazzone Soleil Anastasia Sorgè. Alessia Marcuzzi accoglie Soleil come una diva e lei entra imitando la falcata di Belen. Ignora la mamma in lacrime e limona Jeremias a centro studio: la discrezione è il loro punto di forza. La Marcuzzi è fissata con i geni di Soleil: “Eri fortissima, hai vinto tutte le prove, di cosa sei fatta?!”. La giovane ride compiaciuta e ingaggia una sfida a tutta coscia: apre il vestito per mostrare che le sue gambe sono più belle di quelle di Alessiona. Quando la Marcuzzi le mostra il clima di festa seguito alla sua eliminazione, l’ex corteggiatrice non parla, sentenzia: “Assolutamente non mi sono pentita del mio comportamento. Non sono io quella volgare sull’Isola”, dal pubblico in studio si leva un ironico “Noooooo”. Luca percula l’inglese ostentato di Soleil e l’ex corteggiatrice: “Ecco, Luca e Marina hanno sparlato di tutti mentre io ho affrontato l’Isola con i fatti. Non c’è bisogno di parlare con queste persone”, lo studio la sommerge di fischi e Marina La Rosa la botola: “Allora non parlare e non levare tempo ai finalisti”. Il pubblico applaude fragorosamente. Soleil Anastasia incolla la sua mano a quella di un incerto Jeremias e lo bacia a favore di telecamera. Fa le prove per i selfie su Instagram e per le copertine. Non sa che le sorelle del suo gaucho, Belen e Cecilia, non la vedono di buon occhio. Cechu ha già dichiarato: “Fidanzati? Beh andiamoci piano” e Belen: “Il problema è che a lui non vanno mai bene. E’ piccola, imparerà a dire le cose nella maniera giusta”. Difficilmente diventeranno cognate, difficilmente Soleil sarà l’Ignazio Moser del Grande Fratello Vip ed entrerà nel clan Rodriguez.

Riccardo Fogli e l’abbraccio con la moglie Karin

Alessia Marcuzzi accoglie con nonchalance Riccardo Fogli: “E’ stato un grande!”. Il cantante è dolorante e solo su invito della conduttrice abbraccia la moglie Karin Trentini (lo ha pregato di andare da lei, ma non si è mosso e al quel punto la Marcuzzi ha autorizzato Karin ad avvicinarsi). Anche i Cavalieri Jedi di Star Wars su Italia 1 si sono accorti che l’abbraccio era un po’ forzato. Più sentito quello al figlio. Fogli è apparso sfasato: “Ho la bocca impastata, mi sento fragile e sono vicino al pianto”. La Marcuzzi, imbarazzata per aver avallato il caso Corona, fa finta di nulla: “Tu che hai avuto una grande carriera, anzi hai una carriera pazzesca. Perché hai fatto l’Isola?”. In verità la gente si chiede altro. Fogli non dice il motivo: “Mia moglie era innamorata del programma e mi ha trasmesso la passione. Per stare vicino a mia moglie, non è complicato stare vicino a cuore mio, vedevamo la trasmissione e diceva ‘amore ti vedrei benissimo all’Isola però non andare che morirei’ (non è morta e in compenso ha scatenato un bel caos pubblicando foto ambigue, nda). Quest’anno in tour con Roby Facchinetti, qualcuno ci ha detto che saremmo stati fantastici a fare l’Isola e lui ha fatto il gesto dell’ombrello aggiungendo che io lo potevo fare perché mi vede come Tarzan”. La Marcuzzi azzarda: “Sei stato forte sopra ogni cosa”. Cosa però non ha il coraggio di dirlo: silenzio di tomba sulle presunte corna.

Sarah si piazza quarta

Luca Vismara vince la prima prova immunità e manda al televoto lampo Sarah e Marco Maddaloni. Alba Parietti ravvisa nei due concorrenti nientepopodimenoche: “La meglio gioventù del Sud, l’Italia che si alza presto e si rimbocca le maniche”. Tra i buuu di disapprovazione del pubblico, esce (53% contro il 47%) Sarah Altobello, anche nota come la sosia di Melania Trump e la pugliese che BLANDA, che vuole le cose DI CATEGORIA e che conta a partire da “5-6-7-8”. A renderle omaggio ci pensa la Gialappa’s Band: “Senza di te non avremmo saputo di che parlare”. Al momento di raccontare la sua avventura, Sarah in incomprensibile dialetto pugliese ha un’uscita raccapricciante: “Volevo dare una soddisfazione ai miei genitori. Allora ve lo dico: alla cena di Natale, c’è quello che dice io mi sono laureato in medicina, l’altro che ha fatto il master e io ora posso dire ho finito l’Isola! Nella mia genialità, io da suuula ho avuto cur di splender nel mi picciolo”. Il siparietto finisce davanti a una tavola da trattoria con il fiasco di vino rosso e i genitori a far la caricatura di sé stessi: “Sembra di essere a Bitonto” dice la Gialappa’s.

Lo schiaffo a Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni

Stefano Bettarini entra, tra le lacrime abbraccia i figli, snobba la fidanzata Nicoletta che fa una smorfia di dispiacere e urla: “Auguri Simona!” costringendo la “nemica” Alessia Marcuzzi a unirsi ai festeggiamenti. Gli egocentrici Betta-Kappa sono intervistati in tandem e non singolarmente. In pratica sono il naufrago unico al posto delle evanescenti sorelle Mihajilovic. Niente catfight tra Alda D’Eusanio e Capparoni. Altra occasione persa.

Luca Vismara terzo classificato

Luca Vismara e Marina La Rosa sono incapaci di fare la prova apnea valida per ottenere l’immunità e di fatto regalano un posto in finale a Marco Maddaloni, l’unico a resistere 57” (la produzione sapeva che i due non erano in grado di fare il test, nda). Al televoto vanno Luca e Marina ed esce il cantante. A 00.10 non sembra vero che Alessia Marcuzzi apra il televoto: “Chi volete che vinca l’Isola dei Famosi”. Si pensa che di lì a berremo l’ultimo bicchiere di cicoria e invece allunga il brodo per un’altra ora con Alvin, qualche gag e Katia Follesa.

Marco Maddaloni

A 00.20 entrano Marina La Rosa e Marco Maddaloni che tenta di ingravidare la compagna a furia di baci. Il judoka ripete una verità che non gli fa onore: “Sull’Isola ho riflettuto, per lavorare quando mia madre chiama spesso non LA rispondo. Mio figlio di 4 anni non conosceva la nonna malata”. E’ presto, sono solo le 00.28 e quindi via con una serie di sorprese simpatiche e sincere quanto Soleil. Il padre di Marco, Giovanni Maddaloni, attacca una filippica: “Ringrazio i partecipanti perché hanno trasmesso grandi valori. Sono stati un esempio ed è una cosa che non si vede spesso in tv”. Pare avesse il televisore rotto. Maddaloni è furbo e a televoto aperto fa la proposta di matrimonio alla sua Romina: “Sarei felice di far vedere lei in abito bianco ai suoi genitori. Sono 10 anni che siamo fidanzati. L’anello è fatto di buccia di cocco, sacco di iuta e cordoncino. Le sorelle Mihajlovic mi hanno fatto venire voglia di allargare la famiglia”. Ha avuto anni per chiederla in moglie e lo fa tra un’inquadratura di c**o e il cattivo odore di gente che si è lavata con acqua salata. Ma ormai non c’è reality senza nozze. Prossima tappa: il divorzio.

Marina La Rosa e la rivelazione a luci rosse

Marina, la donna dal cinismo fulminante, non ha cartucce così dirompenti da sparare e si butta sul nomignolo gatta morta: “Mi hanno affibbiato un’etichetta a 20 anni e non me l’hanno più levata. Ci sono stati anni in cui era un peso, sono contenta di aver dimostrato chi sono veramente”. Il pubblico resta scettico. Ecco un cesto con alcuni doni e un biglietto: “Ti ho mandato la tinta per la ricrescita” e Marina: “Ma come si permette… è Guido, mio marito, è un regalo privo di significato, chiederò il divorzio …”. Nella confusione generale, Guido assesta un colpo: “Vedendola da casa mi è sembrata una strega, ma non è così”. A Marina si deve l’ultimo impagabile colpo di scena. Nell’unica idea brillante di quest’edizione, una serie di domande a bruciapelo, la Marcuzzi chiede a Marco e Marina: “Ditemi un segreto” e la messinese inchioda il “reverendo” Paolo: “Brosio spesso e volentieri girava e parlava nudo e in effetti è ben messo”.

Il trionfo di Marco Maddaloni

Alessia Marcuzzi incorona Maddaloni e Marina La Rosa rimane stupita. Non ha torto anche se non può saperlo: tutti i sondaggi online erano unanimi nell’indicarla come vincitrice dell’Isola dei Famosi. Era la favorita ed è stata silurata. Ma i social non credono alla batosta: 39% di voti a favore contro il 61% di Maddaloni e avanzano dubbi sulla “manina” magica del ribaltone. Addio Honduras.