Fogli kaputt. Torna in studio, è gelo con la moglie

Riccardo Fogli è stato eliminato durante la semifinale dell’Isola dei Famosi e stasera Alessia Marcuzzi l’ha accolto in maniera trionfale: “E’ stato un grande!”. Il cantante è entrato dolorante e poi su invito della conduttrice ha abbracciato il figlio e la moglie Karin Trentini (lei è corsa da lui e anche i Cavalieri Jedi di Star Wars su Italia 1 si sono accorti di un abbraccio di circostanza). Fogli è apparso sfasato: “Peso come 50 anni fa. Ho la bocca impastata, mi sento fragile e sono vicino al pianto. Non riesco a parlare però il cuore è pieno di felicità”.

Visibilmente imbarazzata dopo il caso del video di Fabrizio Corona che ha avallato, la Marcuzzi domanda: “Tu che hai avuto una grande carriera, anzi hai una carriera pazzesca. Perché hai fatto l’Isola?”. In verità la gente si chiede altro. Fogli non dice il motivo: “Mia moglie, cuore mio, era innamorata del programma e mi ha trasmesso la passione. Per stare vicino a mia moglie, non è complicato stare vicino a cuore mio, vedevamo la trasmissione e diceva ‘amore ti vedrei benissimo all’Isola però non andare che morirei’. Quest’anno in tour con Roby Facchinetti, qualcuno ci ha detto che saremmo stati fantastici a fare l’Isola e lui ha fatto il gesto dell’ombrello aggiungendo che io lo potevo fare perché mi vede sempre come Tarzan”. La Marcuzzi azzarda: “Sei stato forte sopra ogni cosa”. Cosa però non ha il coraggio di dirlo: è silenzio tombale sull'indignazione per il vile attacco di Corona e della produzione.