Floriana: "Per mia madre non provo rancore”. Poi vede il figlio e...

Quando passano in onda le foto di suo figlio Floriana piange. Si commuove. Racconta tutta la sua vita, riavvolgendo il nastro dei ricordi con la grinta che l’ha sempre contraddistinta. “Dovevo fare un figlio per provare queste forti emozioni. Lui è l’amore più grande che ho. Daje non fatemi piangere”, scherza con il suo sorriso travolgente davanti alle telecamere di Storie italiane. “Ho fatto un figlio per amore. Ho amato profondamente il padre di mio figlio”.

Floriana poi racconta la sua infanzia difficile. “Mia madre aveva dei problemi più grandi di lei. Mia madre mi ha abbandonata e sono cresciuta in un orfanotrofio. Non ho rancore verso mia madre, non la odio”: sono parole forti, ma piene d’amore, quelle pronunciate da Floriana, amatissima dal pubblico. “Oggi che sono madre, penso: come abbiamo fatto io e i miei fratelli senza mia mamma? Non provo rancore, voglio dirlo ancora una volta”. Parola di Floriana, oggi amatissima dal pubblico e molto seguita sui social dove pubblica foto e Instagram storie delle sue giornate. Condite, sempre, da un’ironia impeccabile.