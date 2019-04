Sale la febbre per la finale. Scopri chi può vincere l'Isola

Questa sera alle 21.45 su Canale 5 ci sarà la finale della 14esima edizione dell’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi decreterà il vincitore tra i naufraghi rimasti sulle spiagge honduregne per 64 giorni. L’ultima puntata si preannuncia intensa di eventi e si aprirà con l’eliminazione al televoto tra Aaron Nielsen e Sarah Altobello, che secondo i sondaggi online sarebbe la favorita a lasciare il reality show. Marina La Rosa, Luca Vismara e Marco Maddaloni, insieme al naufrago superstite, si giocheranno i piazzamenti che contano attraverso una serie di prove e televoti flash.

Alessia Marcuzzi e le due opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti accoglieranno in studio Riccardo Fogli (atteso domani al Maurizio Costanzo Show), Soleil Sorgè, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni oltre all’inviato Alvin. Negli ultimi giorni a Cayo Paloma, l’argomento principale degli isolani è stata la possibile vittoria. Marco Maddaloni si è allenato e ha pungolato Marina La Rosa: “Lunedì ho una grande finale basata tutta sulle prove e voglio arrivare in forma, non è che poi Marina mi batte”, ma la siciliana ha replicato: “A volte può essere anche una questione di testa”. Come la prova di cultura vinta durante la semifinale e servita per mandare a casa "il male" Soleil.