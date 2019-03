De Girolamo bomba. Arcuri mai vista e Razzi fa cilecca

Nunzia De Girolamo è un tornado. Manuela Arcuri una bomba sexy. Suor Cristina strabiliante per il suo senso del ritmo. Antonio Razzi fa ridere (come sempre) anche in pista. La prima puntata di Ballando con le stelle, il mitico talent su Rai 1 condotto da Milly Carlucci fa danzare un cast mai visto. Lo sottolinea la maestra-giudice Carolyne Smith e lo ribadisce Selvaggia Lucarelli che boccia gli ex politici che giocano a fare i ballerini (la De Girolamo è "troppo esuberante" e Razzi "è orribile") ma si complimenta con la Arcuri ("balli meglio di come reciti") ed elogia Suor Cristina in mezzo al siparietto sul giudizio ("Temo solo quello di Dio" ironizza la ballerina con la tonaca). La blogger fa pure la corte a Daniel Osvaldo che per tutti è senza dubbio "il migliore in campo" dopo le performance della prima serata. Così tra il vichingo norvegese Lasse Matberg che si cimenta in un tango da "lassa perde" e la mitica Milena Vukotic che incanta pubblico e giuria per la sua grazia e leggiadria, "Ballando con le stelle" chiude, a sorpresa, la prima serata senza eliminati.