Paura per Mike Jagger, rinviato il tour dei Rolling Stones

Preoccupazione per i fan dei Rolling Stones. La band inglese ha infatti annunciato il rinvio del tour in Stati Uniti e Canada a causa di problemi di salute per il frontman Mick Jagger. A spiegarlo ai fan, un comunicato su Twitter: «Purtroppo oggi i Rolling Stones hanno dovuto annunciare il rinvio delle loro prossime date di tour negli Stati Uniti e in Canada. I medici hanno detto a Mick che non poteva partire per la tournée per il momento, perché ha bisogno di un trattamento medico». Nessun dettaglio su quale sia il problema che ha colpito il cantante 75enne, ma il gruppo precisa che «i medici hanno assicurato a Mick che si riprenderà completamente per poter tornare presto a esibirsi dal vivo».

Poco dopo, è lo stesso Jagger a scusarsi con i fan tramite social, dicendo di «odiare» il fatto di dover deludere e abbandonare chi ha comprato i biglietti per i live e descrivendosi come «devastato» dal rimandare i prossimi concerti. «Lavorerò molto duramente - aggiunge - per tornare sul palco il più presto possibile».

Il gruppo avrebbe dovuto cominciare il "No filter tour",17 date in tutto, il 20 aprile dall’Hard Rock Miami, in Florida. La conclusione sarebbe stata il 29 giugno in Canada, al Burl’s Creek Even Grounds di Ontario. Non è la prima volta che la band cancella una serie dei concerti, anche se non lo fa di certo alla leggera. L’ultima volta è successo nel 2014, in seguito al suicidio di L’Wren Scott, la compagna di Mick.

Ma, se il patto col diavolo che Mick Jagger sembra aver stretto da tempo resiste, Jagger dovrebbe tornare sul palco a breve. Tanto che la band invita i fan a conservare i biglietti per i live, visto che saranno validi anche quando verranno riprogrammati i concerti. Cosa che, assicurano, accadrà presto.