"Amici 18", rispuntano le nomination. E l'unico giudice è la Bertè

"Amici 18" riaccende i riflettori su 12 aspiranti ballerini e cantanti, ma Maria De Filippi ha rivoluzionato il talent musicale rispetto all’anno scorso. La moglie di Costanzo ha affilato le unghie per battere la concorrenza di "Ballando con le Stelle" (anche se lei dice: "Non mi interessano gli ascolti quanto non fare brutta figura") e ha modificato organizzazione e meccanismo. Loredana Bertè è giudice unico, Pio e Amedeo avranno il compito di sostituire Geppy Cucciari negli intermezzi comici, mentre Giuliano Peparini ritorna alle coreografie dopo Luca Tommassini.

Tra le altre novità: un’orchestra di 30 musicisti giovanissimi diretti da Marco Vito, Ricky Martin e Vittorio Grigolo come coach. Come sempre, gli allievi sono divisi in squadra blu e squadra bianca e saranno sottoposti alle osservazioni dei loro professori, ma sono previste le nomination in stile reality show. In questi giorni, infatti, ogni squadra ha dichiarato chi sia il meno talentuoso dell’altra in vista della sfida eliminatoria e non sono mancati momenti di stupore e rabbia. Gli ospiti della prima puntata sono Laura Pausini, Biagio Antonacci e la soprano sudcoreana Sumy Jo.