Paola Ferrari, "La Vita in Diretta" resta un giallo

Paola Ferrari è intervenuta nel programma radiofonico di RaiRadio1 “Un giorno da pecora” condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari e ha alimentato il mistero sul suo futuro lavorativo. Lo storico volto Rai, tra il serio e il faceto, non ha smentito le voci che la vedono in corsa per la conduzione del programma “La Vita in Diretta” a partire da settembre: “Vedremo. Lavorare con Giletti? Mi piacerebbe moltissimo, siamo amici da tanto tempo”. Uno degli ostacoli però è il desiderio della Ferrari di non lasciare le trasmissioni su Nazionale e Champions che stanno ottenendo ascolti eccellenti: grandi numeri che piacciono agli investitori pubblicitari.

A RadioRai1, Giorgio Lauro ha presentato Paola Ferrari come “la più grande giornalista sportiva d’Italia” ed è andato dritto al punto: “E’ vero che farà la Vita in Diretta con Giletti?”, la giornalista ha accennato una risata: “Questo te lo dico tra qualche mese. Sono talmente onorata di entrare nelle case degli italiani rappresentando la Nazionale che sono contenta così. Però… ci sono dei progetti con la Rai”. Geppy Cucciari insiste: “Ma te l’hanno chiesto e non vuoi lasciare il tuo amatissimo calcio?” e la giornalista schernendosi ha detto: “Vediamo, vediamo, al momento sto bene dove sono”, “Allora te l’hanno chiesto Paoletta, dai…ma non lo vuoi dire” incalza la Cucciari e di nuovo Paola Ferrari ridendo: “Noooo, non me l’ha chiesto nessuno. Se mi piacerebbe? Beh sicuramente sarebbe una bellissima esperienza però lasciare il calcio prima degli Europei mi dispiacerebbe molto. Lavorare con Giletti? Sarebbe un gran piacere, assolutamente sì, siamo amici da tanti anni, dovevamo fare l’Arena del gol su Rai1, avevamo un progetto, poi è capitato quello che è capitato. Mi sarebbe piaciuto”. Geppy Cucciari sottolinea: “Potresti fare entrambi, Barbara d’Urso fa tutto” e la Ferrari: “Penso che agli italiani basti vedermi per la Champions e gli Europei. Io voglio anche vivere, mi piace vivere”.

I dati d’ascolto al di sotto delle aspettative e lo scarso feeling tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini hanno indotto i vertici Rai a un cambio di rotta per “La Vita in Diretta” di Rai1 regolarmente battuta da “Pomeriggio Cinque” di Barbara d’Urso. Per la conduzione del contenitore pomeridiano sono emersi i nomi della “sovranista” Lorella Cuccarini, Massimo Giletti e appunto Paola Ferrari. La moglie di De Benedetti jr. è un volto noto al pubblico di Rai1 e potrebbe essere l’asso nella manica, la carta vincente per garbo, esperienza e capacità di entrare in empatia sia con le donne sia con gli uomini. In più, come ha fatto notare Nicolò Santini, firma di Wired, la coppia Ferrari-Giletti sarebbe in grado di catturare un pubblico molto ampio: il conduttore torinese è erede sagace di Cola di Rienzo, l’ultimo tribuno del popolo, e sa come conquistare la “pancia” del pubblico, mentre Paola Ferrari unisce fascino, piglio e anche una buona dose di autoironia. Resta da capire se dirà sì: “La Vita in Diretta” sarebbe una nuova entusiasmante sfida, ma perché mollare il successo di RaiSport e soprattutto la Nazionale nell’anno degli Europei? La soluzione potrebbe essere fare entrambe le cose.