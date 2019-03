Ferrari contro Leotta. Arriva la sparata di Belen

Belen Rodriguez replica tagliente a Paola Ferrari. La giornalista di Raisport aveva sottolineato che senza ritocchi estetici Diletta Leotta, pur essendo brava, avrebbe impiegato più tempo ad aver successo. Un'affermazione che ha diviso gli italiani: chi dà ragione alla Ferrari e chi la etichetta come invidiosa. Alla querelle ha voluto partecipare anche Belen, i cui interventi estetici sono ancor più discussi di quelli della "plastic(Le)otta".

Belen ha difeso l'amica tirando sciabolate a destra e manca: “Mi sta molto simpatica, l’ho conosciuta in radio e ci siamo viste anche fuori. È un “prodotto commerciale” di massa che piace a tutti, è una ragazza semplice non di nicchia. Che problemi ha Paola Ferrari, che ce l’ha con tutti? Sono commenti infelici, dettati da un unico denominatore che si chiama invidia. Sa cosa le dico? Si andasse a ritoccare pure lei, vediamo se viene fuori bella come la Leotta! Basta anche con questo luogo comune che è sufficiente rifarsi per essere belli, se bastasse solo quello direi a tutti di andare dal chirurgo, saremmo tutti più felici”.