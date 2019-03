Cairo fa la sirena. Giletti, non andare in Rai

Cena in un ristorante del centro di Roma. Il menù? Fettuccine e trattativa. Cairo sembra che voglia blindare Massimo Giletti, che ha incontrato ieri fino a notte fonda insieme al direttore di Rete di La7 Salerno dopo la notizia sull'incontro segretissimo in Rai previsto proprio per oggi. Nello stesso ristorante c’erano due deputati, a distanza di qualche tavolo. Gli scatti esclusivi della serata, terminata con una lunga passeggiata post-cena nel cuore della Capitale, documentano l'incontro fra il conduttore e l'editore. Giletti, da indiscrezioni, pare che abbia ricevuto una bella e vantaggiosa offerta per ritornare in Rai ma il patron di La7 pare che non abbia voluto perdere tempo volando a Roma per incontrare il suo “fuoriclasse”, arruolato nella scuderia due anni fa quando la Rai cancellò "L'arena". Adesso cosa deciderà Giletti? Prepara i bagagli per tornare da mamma Rai o resterà invece a La7?