Sale prova, teatro e redazioni. Poi musica, ritmo, sentimento e tanti allenamenti. Il cuore pulsante del sabato sera della rete ammiraglia Rai non smette mai di battere. Nella sede romana del Foro italico, dove da anni va in onda "Ballando con le stelle”, si respira già aria di festa. Al via la prima puntata in prima serata da sabato, contro il competitor di Canale5: "Amici" di Maria De Filippi. “Le previsioni sugli ascolti generano il panico - afferma il direttore di Rai1 Teresa De Santis - Ballando è una pietra miliare della tv”. Anche Milly Carlucci, da sempre al timone di questo programma, non vuole parlare di share, ma svela quello che accade durante le dirette quando a casa milioni di italiani guardano Rai1: “Circa 40 microfoni in onda da gestire, i ragazzi che in soli pochi minuti realizzano i quadri, i ragazzi del corpo di ballo e le storie di tutti i partecipanti. Serve cuore e passione in quello che si fa”: super Milly è emozionata, al settimo cielo quando presenta alla stampa il suo gioiellino tv. Il cast è composto da: Ettore Bassi, Marzia Roncacci del Tg2, Enrico Loverso, Antonio Razzi, Angelo Russo, Suor Cristina, Milena Vukotic, Marco Leonardi, Nunzia De Girolamo, Manuela Arcuri, Simone Di Pasquale, Dani Osvaldo, Angelo Russo, Lasse Lokken Matberg, Kevin e Jonathan Sampaio, Marco Leonardi.