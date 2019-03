Il Canaro di Dogman mattatore ai David. Burton e Benigni superstar

Dogman mattatore ai David di Donatello con 9 statuette. La pellicola sul Canaro è il miglior film. Premiato anche Matteo Garrone per la miglior regia. Elena Sofia Ricci per il film "Loro" di Paolo Sorrentino, dove ha interpretato Veronica Lario, si è aggiudicata il David di Donatello alla miglior attrice protagonista. Alessandro Borghi conquista il suo primo David di Donatello per il miglior attore per la sua apprezzatissima interpretazione di Stefano Cucchi nel film "Sulla mia pelle".

Netflix risplende anche nell’universo del cinema italiano. Il suo film "Sulla mia pelle", sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, è stato sicuramente uno dei più apprezzati dal pubblico e dalla critica nel corso del 2018. Ora anche i più prestigiosi premi cinematografici italiani ne riconoscono il valore, premiando Alessio Cremonini come miglior regista esordiente dell’anno. Non scompare, però, il cinema del grande schermo e dei festival. Uno dei grandi vincitori della 64ma edizione dei David di Donatello è ’Dogman’, presentato al festival di Cannes 2018 e vincitore del David per la Miglior sceneggiatura, di quello per la Miglior Scenografia e per il Miglior attore non protagonista (a Edoardo Pesce). È ancora Carlo Conti a condurre la premiazione dei David di Donatello: per la quarta volta è il noto volto Rai a fare da presentatore, in prima serata, della cerimonia dal sapore internazionale. A portare a casa la statuetta non sono solo italiani, infatti, ma anche grandi nomi del cinema mondiale: da Alfonso Cuarón che ritira il David al Miglior film straniero per ’Romà (con cui ha trionfato anche agli Oscar) a Uma Thurman premiata con il David Speciale fino a Tim Burton, che ha ricevuto il David alla carriera dalle mani di Roberto Benigni. «Per me ricevere questo premio è uno dei più grandi onori», ha dichiarato il regista statunitense sul palco, specificando che gli autori italiani lo hanno molto ispirato per i suoi film. «Federico Fellini, Mario Bava e Dario Argento sono alcuni dei nomi a cui ho guardato nel corso della mia carriera», aveva rivelato alla stampa sul red carpet. Premi ovviamente anche per le eccellenze del cinema itaiano. Il David Speciale, infatti, è stato conferito anche al regista e sceneggiatore Dario Argento, maestro indiscusso nell’arte della paura e del thriller, e alla scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo. Spazio anche per il grande spettacolo nel corso della serata: il tenore Andrea Bocelli, uno dei cantanti italiani più celebri a livello globale, si è esibito in ’Nelle Tue Manì (Now We Are Free) dal film ’Il Gladiatorè e poi ha duettato con il figlio Matteo nel brano ’Fall On Mè.