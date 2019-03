Maria De Filippi e la verità su Ballando: "L'invito di Milly..."

Maria De Filippi svela la nuova edizione di “Amici” al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini e risponde all’invito di Milly Carlucci per “Ballando con le Stelle”. Il serale del talent show partirà sabato 30 marzo e la De Filippi ha presentato i nuovi direttori artistici Ricky Martin e Vittorio Grigolo:"La reazione degli allievi è stata assolutamente positiva, sono davvero entusiasti come lo sarebbe stato chiunque al posto loro. La scelta è caduta su Martin e Grigolo perché rappresentano due grandi artisti di fama internazionale: uno il re del pop, l'altro il re della lirica. Vittorio Grigolo è entusiasta all'idea di far capire come la lirica non appartenga a una élite, ma sia piuttosto patrimonio popolare. (...). Ricky Martin è felice, a sua volta, all'idea che si trovi davanti a un talent".

E su Milly Carlucci che l’ha invitata a partecipare a "Ballando con le stelle", Maria ha puntualizzato: "Sia all'invito in televisione (durante "Tale e quale" di Carlo Conti, ndr), sia all'invito attraverso il giornale ("Chi" aveva intervistato Milly Carlucci, ndr) non è mai seguita una telefonata né da parte di Milly né da parte degli autori di "Ballando", in cui mi si chiedesse di diventare ballerina per una notte (...). Da parte mia nessun problema. Per la grande Milly nulla è impossibile, anche superare la contemporaneità della diretta dei nostri programmi e se i suoi autori mi dovessero chiamare, certamente risponderò e certamente troveremo una soluzione”.